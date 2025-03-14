14 марта 2025 года жители Земли станут свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения, известного также как "Кровавая Луна". Это событие вызывает значительный интерес как среди ученых, так и среди простых граждан, поскольку оказывает влияние на различные аспекты нашей жизни.

Главное о затмении, во сколько наблюдать в Украине, астрологический прогноз — в нашем материале.

Что известно о лунном затмении 14 марта

Лунное затмение происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, и наша планета отбрасывает тень на лунную поверхность, блокируя солнечный свет.

В случае полного лунного затмения Луна полностью погружается в тень Земли, приобретая характерный красноватый оттенок. Это явление известно как "Кровавая Луна".

Почему затмение называется "Кровавая Луна"?

Во время полного лунного затмения Луна не исчезает полностью с неба, а приобретает красноватый оттенок.

Это происходит из-за того, что солнечный свет, проходя через атмосферу Земли, рассеивается, и красные и оранжевые лучи направляются на Луну, придавая ей "кровавый" цвет.

Во сколько начинается затмение и будет ли оно видно в Украине?

По данным NASA, полное лунное затмение 14 марта 2025 года начнется в 9:26 и завершится в 10:31 по киевскому времени.

Продолжительность затмения составит 6 часов и 3 минуты.

Жители Украины смогут наблюдать это явление утром при условии ясной погоды.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 марта 2025 года

Лунное затмение в знаке Девы оказывает влияние на все знаки зодиака, акцентируя внимание на практичности, здоровье и повседневных обязанностях.

Астрологи рекомендуют в этот период уделять внимание деталям, пересматривать свои привычки и стремиться к улучшению личной эффективности.

Овен (21 марта – 19 апреля): Время обратить внимание на здоровье и рабочие процессы. Возможны изменения в распорядке дня, которые приведут к повышению продуктивности.

Телец (20 апреля – 20 мая): Фокус на творческих проектах и романтических отношениях. Период благоприятен для реализации давних задумок и укрепления личных связей.

Близнецы (21 мая – 20 июня): Возможны перемены в домашней обстановке или семейных отношениях. Рекомендуется уделить внимание близким и решить накопившиеся бытовые вопросы.

Рак (21 июня – 22 июля): Усиление коммуникаций и обмена информацией. Благоприятное время для обучения, коротких поездок и налаживания связей с окружающими.

Лев (23 июля – 22 августа): Финансовые вопросы выходят на первый план. Пересмотрите бюджет, возможны новые источники дохода или неожиданные расходы.

Дева (23 августа – 22 сентября): Затмение в вашем знаке приносит личные трансформации. Время для самосовершенствования, изменения имиджа и постановки новых целей.

Весы (23 сентября – 22 октября): Период внутренней работы и размышлений. Рекомендуется обратить внимание на духовные практики, медитацию и отдых.

Скорпион (23 октября – 21 ноября): Социальная активность возрастает. Возможны новые знакомства, участие в коллективных проектах и общественной деятельности.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря): Карьерные вопросы выходят на первый план. Появляются возможности для продвижения, но потребуются усилия и ответственность.

Козерог (22 декабря – 19 января): Время расширять горизонты. Благоприятны путешествия, обучение и новые впечатления.

Водолей (20 января – 18 февраля): Фокус на финансовых и эмоциональных ресурсах. Возможны изменения в общих финансах или глубинных личных отношениях.

Рыбы (19 февраля – 20 марта): Партнерские отношения требуют внимания. Время для пересмотра союзов, заключения новых договоренностей или завершения устаревших связей.