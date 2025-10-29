В среду, 29 октября, в Украине идет 1344-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 29 октября

8.12 Как сейчас выглядит Константиновка, куда уже вошли российские войска.

8.04 Ночной прилёт в Ульяновской области России.

Губернатор заявил о падении обломков БпЛА и ликвидации пожара на их месте.

Украинские паблики пишут о попадании по нефтебазе. В РФ этого не подтверждали.

7.54 В Симферополе дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами, идет пожар, сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Украинские паблики также заявляют о пожаре на Симферопольской ТЭЦ, но Аксенов этого не подтверждал.

7.50 Подольск (бывший Котовск) Одесской области остался без света после ночных прилетов.

Местные власти официально этого не подтверждали, но в своих соцсетях они публикуют адреса "пунктов несокрушимости", а также анонсируют отключение воды и призывают сделать ее запас.

Также паблики пишут о задержке поездов из Подольска.