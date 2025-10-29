В среду, 29 октября, в Украине идет 1344-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 29 октября
8.12 Как сейчас выглядит Константиновка, куда уже вошли российские войска.
8.04 Ночной прилёт в Ульяновской области России.
Губернатор заявил о падении обломков БпЛА и ликвидации пожара на их месте.
Украинские паблики пишут о попадании по нефтебазе. В РФ этого не подтверждали.
7.54 В Симферополе дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами, идет пожар, сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов.
Украинские паблики также заявляют о пожаре на Симферопольской ТЭЦ, но Аксенов этого не подтверждал.
7.50 Подольск (бывший Котовск) Одесской области остался без света после ночных прилетов.
Местные власти официально этого не подтверждали, но в своих соцсетях они публикуют адреса "пунктов несокрушимости", а также анонсируют отключение воды и призывают сделать ее запас.
Также паблики пишут о задержке поездов из Подольска.