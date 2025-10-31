Анализируем итоги 1346-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ снова продвинулась южнее Покровска, а серая зона существенно расширилась на север и северо-запад от города и в "кармане" южнее его, свидетельствует карта Deep State.

Видно движение россиян к Гришино к западу от Покровска. Также серая зона вплотную подошла к Родинскому севернее, где россияне обходят Покровско-Мирноградскую агломерацию.

В Мирнограде ситуация ухудшается, и выход ВСУ из города будет сложным, пишет украинский боец с позывным "Мучной".

"На этом участке всё очень напряжённо, не хочу поднимать панику и тем более придумывать какую-то чепуху, что "всё хорошо" — потому что не всё относительно хорошо, и скоро может стать ещё хуже. Выход из города будет сложным: коридоры под давлением, нужно искать проходы и думать, как выйти правильно, без лишнего риска", - написал военный.

По его информации, украинские войска обороняются в многоэтажках юго-восточной части города, а также в частном секторе на северо-востоке. "Есть попытки даже наших контратак возле захваченной территории шахты 5/6, чтобы оттолкнуть врага назад, но там мы попали в засаду", - пишет "Мучной".

"Враг пытается перегородить нам пути отхода, давит на выход из района южнее Родинского, а также на подступы с северо-востока Покровска по трассе к Мирнограду. Если горловина выдержит и в ней останется просвет, то есть шанс забрать наших оттуда. Если нет — ситуация сильно усложнится", - заявляет военный.

Украинский офицер с позывным "Алекс" пишет, что бои в Мирнограде идут на восточных и северных окраинах Мирнограда. По его словам, общая ситуация в Покровско-Мирноградском кармане "не утешает".

О том, что бои идут уже в Мирнограде, пишут уже многие источники, но ВСУ это отрицают.

Также у РФ крупное продвижение на востоке Запорожской области - по линии Павловка-Успеновка-Новониколаевка. Здесь находится крупный плацдарм ВСУ, и продвижение на карте Deep State фиксируется уже второй день.

Вчера также было продвижение южнее, у Полтавки, и в целом подтверждается занятие россиянами всего левого берега реки Янчул на этом направлении.

Но вернемся к Покровску-Мирнограду, а также второму городу с критическим положением - Купянску. Минобороны РФ настаивает, что подразделения ВСУ в этих городах уже окружены.

Так ведомство прокомментировало вчерашний запрет Украины журналистам посетить эти участки, въехав по "коридорам" со стороны РФ.

Москва по-прежнему утверждает, что готова объявить перемирие на несколько часов и впустить на линию фронта иностранные и украинские СМИ, чтобы они сами убедились в "окружении" этих территорий.

"Тем самым официальный представитель украинского МИД подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из "котлов" журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским "коридорам безопасности", уже не осталось. Запрет на въезд в эти "котлы" по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины", - заявляет Москва.

Мы уже предполагали, что Украина откажется от предложенного перемирия, что на данный момент, похоже, и произошло (хотя более четких комментариев от Банковой и Минобороны не поступало). И писали, что РФ будет на основании этого заявлять об окружении украинских частей под Покровском и Купянском.

Обесточенные АЭС и удар по импорту тока

К обстрелам. Вечером и ночью россияне нанесли удары по Сумам, где попало в жилой дом, по Днепру, где было поражено предприятие.

Также разбомбили объекты железной дороги. В Сумах повреждено пассажирское депо, уничтожены хозяйственные помещения и подвижной состав. В районе Лозовой Харьковской области повреждения железнодорожной инфраструктуры. Поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск направлен по измененному маршруту.

Продолжаются и последствия вчерашнего обстрела украинской энергетики - оказались повреждены подстанции, питающие украинские АЭС.

Как заявили в МАГАТЭ, вследствие ударов Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС потеряли доступ к одной из своих внешних линий электропередач. На Ровенской АЭС снизили мощность двух из четырёх энергоблоков. Также была угроза Хмельницкой атомной станции, где команда агентства была вынуждена спускаться в укрытие на несколько часов.

Кроме того, сегодня по все стране на круглые сутки ввели почасовые отключения света. По данным нардепа Алексея Кучеренко, вчерашний удар по Западной Украины имел своей целью помешать импорту электроэнергии из ЕС.

Украина же нанесла удары беспилотниками по крупной подстанции в российском Владимире и по ТЭЦ в Орле (ВСУ заявили, что били по ней ракетой "Нептун", до Орла от границы Украины 140 км). Также заявляется об ударе по НПЗ в Ярославле - но в России поражения завода не подтверждали.

Россия начала использовать по Украине ракету 9М729, которая может нести ядерное оружие. Об этом заявил глава МИД Сибига.

Как пишет агентство Reuters, из-за секретной разработки этой крылатой ракеты наземного базирования Трамп в 2019 году вывел США из договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией.

Это первое подтверждение боевого использования Россией этой ракеты. Reuters нашло маркировку 9М729 на обломках ракеты после атаки 5 октября по селу Лапаевка Львовской области.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что пуски начались 21 августа — через несколько дней после встречи Трампа и Путина на Аляске. С тех пор Россия запустила ее 23 раза. Также были два пуска в 2022 году.

Во время своего первого срока Трамп заявил, что эта ракета нарушает ДРСМД и может пролететь значительно больше установленного лимита в 500 км. Россия это отрицала. Военный источник сообщил, что 5 октября эта ракета пролетела более 1200 км и упала на территории Украины. По данным экспертов, дальность ракеты составляет 2500 км.

По словам западных военных аналитиков, использование ракеты 9М729 может быть очередным угрожающим сигналом РФ в сторону Европы.

Неделя санкций Трампа против РФ. Что дальше?

На прошлой неделе Трамп ввел первые с момента своего повторного прихода к власти санкции против России – под них попали две крупнейшие нефтяные компании РФ "Роснефть" и "Лукойл". Он также отменил запланированную с Путиным встречу в Будапеште и вновь обвинил Москву в неуступчивости по вопросу прекращения войны в Украине.

Вчера прошла встреча Трампа с Си Цзиньпином, на которой, как накануне заявлял сам президент США, он поднимет вопрос о прекращении закупок Китаем российской нефти.

То есть, в целом создавалось впечатление, что Трамп взял курс на жесткое давление в адрес Москвы.

Однако, по итогу прошедшей встречи Си Цзиньпина с Трампом, западные СМИ вдруг начали писать о том, что у американского президента вновь "поменялась концепция" и пыл в плане усиления давления на Россию ослабевает. Такой вывод СМИ делают из слов Трампа о том, что он не обсуждал с Си вопрос российской нефти, а также на основе информации о сокращении американских войск в странах восточной Европы и о нежелании Трампа давать Украине "Томагавки".

Что происходит в реальности?

Начнем с санкций. Мы уже писали, что веденные против Роснефти и Лукойла санкции не представляют для России нечто принципиально новое – еще в начале года аналогичные санкции были введены против двух других крупных российских компаний – "Сургутнефтегаза" и "Газпром-нефти". Они нанесли им определенный ущерб, вызвав необходимость дополнительно тратиться на схемы по обходу ограничений и на скидки для потребителей, однако существенно на их продажи не повлияли и уж точно их не остановили. Как прогнозируют эксперты, аналогичные последствия будут и по санкциям против "Роснефти" и "Лукойла" - после первоначальной паузы в закупках для выстраивания новых схем поставок, они возобновятся.

Совсем другого уровня угроза была бы, если б Трамп ввел, как и обещал, вторичные санкции – пошлины против покупателей российской нефти. Но их Белый дом не вводит и даже уже в последнее время почти не обсуждает.

Нет никакой информации и о том, что Китай согласился на сокращение закупок российских энергоносителей после встречи Си и Трампа. Да и сам президент США, как писалось выше, заявил, что нефть они не обсуждали, а лишь в целом говорили каким образом можно положить конец войне в Украине. Что уже вызвало встревоженные комментарии западных СМИ, усиленные новостью о выводе американских войск из восточной Европы, на тему, что "Трамп вновь отворачивается от Украины".

Впрочем, какие-либо радикальные выводы из происходящего делать, вероятно, пока не стоит.

Скорее всего, мы наблюдаем все те же "качели Трампа", феномен которых мы уже подробно анализировали.

Они объясняются тем, что Трамп стоит перед выборов трех возможных стратегий действий по Украине, каждая из которых несет для него потенциальную угрозу.

Первая – начать системно давить на Путина, чтоб тот пошел на уступки по условиям мира в Украине: дать Томагавки и другое новое оружие ВСУ, ввести пошлины против покупателей российских энергоносителей. Но каждый из этих шагов несет в себе риски резкой эскалации: вторичные пошлины могут вызвать новую мировую торговую войну с Китаем и Индией (а Трамп с ними настроен договариваться), а по поводу передачи "Томагавков" из Москвы уже звучат угрозы вплоть до ядерных. В том числе о неких последствиях этого решения Трампу сказал и лично Путин во время их последнего разговора. После которого, напомним, президент США заявил, что Томагавки Украине давать пока не будет. Более того, в последнюю неделю РФ продолжила активно делать "ядерные намеки", проведя испытания "Буревестника" и "Посейдона". О том, что Трамп эти намеки не пропускает "мимо ушей" говорит его внезапное заявление о возобновлении Америкой ядерных испытаний (что он напрямую связал с испытанием российских носителей), что вызвало шок у многих в самих США. Но это является и свидетельством того, что Белый дом угрозу потенциального ядерного противостояния воспринимает серьезно. Хотя вряд ли готов к нему подводить дело из-за Украины. Что, собственно, и является, как и во времена Байдена, главным ограничителем для США в любых мерах против Росси.

Вторая стратегия – давить на Зеленского, чтоб тот принял условия Кремля. Теоретически, это путь более быстрый, так как у Вашингтона огромное число рычагов влияния на украинскую власть, но реализовать его также непросто, так как Киев и европейцы, а также часть республиканцев в США этому активно сопротивляются. Другое дело, что Трамп может скрытно подводить дело к уменьшению поддержки (тормозить с поставками оружия или с развединформацией), чтоб ухудшить положение ВСУ на поле боя и вынудить, например, Зеленского отвести войска из Донецкой области не в качестве уступки Путину, а в силу военной необходимости (как это в марте произошло с плацдармом в Курской области), после чего можно будет говорить с Путиным о перемирии по линии фронта. Впрочем, каких-либо признаков того, что Вашингтон начал реализацию этого сценария пока нет.

Третья стратегия – "умыть руки", постепенно сокращая участие США в войне и в миротворческих усилиях (до того момента, пока не сложится для них благоприятная обстановка).

В принципе, эта та стратегия, по которой Трамп де-факто и так уже идет, прекратив, например, бесплатные поставки оружия в Украину, обещая давать его только за деньги (что тут же обострило проблему финансирования Киева). Однако, для Зеленского и европейцев это плохой вариант, поэтому они (используя в качестве союзников многих американских политиков) пытаются не допустить отхода Трампа от украинских дел и побудить его встать на путь усиления давления на РФ. Также к последнему побуждает Белый дом и очень влиятельное среди республиканцев нефтегазовое лобби, которое рассчитывает за счет санкций выдавить с мирового рынка российские нефть и газ. Поэтому просто "умыть руки" для Трампа, при всем его желании, также проблематично

В общем, выбор для президента США одной из трех стратегий крайне непростой и чреватый проблемами при любом сценарии. Поэтому Трамп пока идет по принципу "шаг вперед, два шага назад", пробуя разные варианты в надежде, что со временем в мире или на поле боя в Украине поменяются какие-либо обстоятельства, что откроет путь к мирному урегулированию без описанных выше рисков. Либо нечто побудит Трампа выбрать одну из трех стратегий и двинуться четко по ней.

Почему Рада передумала отменять защиту русского языка

Глава комитета Верховной Рады по гуманитарной политике Потураев вчера подтвердил, что снять с рассмотрения законопроект о лишении русского и молдавского языка защиты Европейской хартии языков меньшинств заставили европейцы.

Напомним, упомянутый проект закона Кабмин внес в Раду десять дней назад.

По словам Потураева, давление на депутатов оказали неизвестные ему "функционеры и/или эксперты Совета Европы", уполномоченные от Еврокомиссии вести переговоры о членстве в Евросоюзе по кластеру соблюдения фундаментальных прав и свобод человека.

"И важно отметить – произошло это уже во второй раз (первый раз правительство уже подавало и вынуждено было отозвать этот документ в 2024 году - под тем же давлением из Брюсселя и Страсбурга)", - пишет Потураев.

Он этим возмущен и задается вопросом: "А нужна ли нам такая Европа?"

Ранее информацию о вмешательстве европейцев озвучивал нардеп Вятрович.

"Снимает вроде бы из-за давления неназванных российских лоббистов в Совете Европы. Российское лобби в Совете Европы не новость, но украинские власти должны руководствоваться исключительно украинскими национальными интересами", - отметил Вятрович. По его мнению, парламент и правительство "должны проявить субъектность и самоуважение, а не подвергаться давлению анонимных лоббистов российских интересов".

Напомним, что накануне "Радио Свобода" публиковало проект совместного плана ЕС и Украины о прекращении огня, где есть пункт об усилении Киевом и Москвой "взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий".

Если сопоставить эту новость с информацией о снятии Радой с рассмотрения языкового законопроекта - можно сделать вывод, что Зеленский готов в качестве условия завершения войны в Украине предоставить официальный статус русскому языку согласно Европейской хартии о региональных языках и отменить закон о запрете УПЦ.

Если это действительно так, то речь идет о тектоническом сдвиге позиции официального Киева в процессе мирного урегулирования. Раньше украинские власти неизменно отвергали любые изменения во внутренней политике в качестве условий прекращения огня.

Напомним, что признание прав русского языка и отмена запрета УПЦ являются одними из условий РФ по завершению войны.