Анализируем итоги 1371-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась в Новоэкономическом и Миролюбовке около Мирнограда, сообщает Deep State.

Украинский 7-й корпус ДШВ заявил сегодня, что россияне пытаются перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. "Россияне намерены окружить Мирноград, продвигаясь в сторону населённых пунктов Ровное и Светлое", - говорится в сообщении корпуса.

Российские паблики вчера написали, что дорога между Покровском и Мирноградом уже физически перерезана и Мирноград полностью окружен, а Покровск целиком захвачен.

Также они публикуют видео, как утверждается, пораженной украинской техники на дороге к северо-западу от Мирнограда.

Другие российские паблики полного окружения Мирнограда не подтверждают, но пишут, что все дороги вокруг города уже превратились в зону боев и фактически непроездные.

Украина окружение города отрицает. Как заявляет командование ВСУ, не только Мирноград не окружен, но и центр Покровска контролируют украинские войска. При этом, согласно карты DeepState, вне серой зоны (то есть, вне зоны боев) останется лишь узкая полоса к северу от Мирнограда.

При этом, командование ВСУ подтверждает активные штурмовые действия россиян в Мирнограде. Они заходят малыми пехотными группами. "Враг движется круглосуточно, а для корректировки своих перемещений использует воздушные дроны", - заявляет 7-й корпус.

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что северный район высоток в Мирнограле "сыпется".

"Там просто не оставляют зданиям шансов выжить. Враг не играет, он тупо сносит всё, что стоит на их траектории. На объективном наблюдении чётко видно, как работает ФАБ-3000, то есть они уже перешли в режим "сравнять с землёй", чтобы не ввязываться в долгие городские бои", - пишет военный.

По его словам, россияне продвинулись также в восточной части Мирнограда (что фиксировал и Deep State), пытаясь одновременно проломить оборону и по линии высоток, и с флангов.

Также российские войска продвинулись в сторону Гуляйполя - в районе Затишья, сообщил Deep State. Немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке подтверждает заявления россиян о захвате села, которое находится на подступах к Гуляйполю (российские паблики пишут, что уже начались бои и в самом городе, но подтверждений этой информации пока нет).

Кроме того, Рёпке подтверждает информацию россиян о том, что ВСУ потеряли Отрадное, Алексеевку и Тихое Днепропетровской области (район Покровского).

Российские военные уже зашли в Северск, сообщает украинский военный паблик Deep State.

Ранее этот участок долгое время был без движения. Но, теперь россияне активизировались и, по оценке паблика, имеют успехи.

«Противник все чаще начал фиксироваться в городе, в частности, в южной части населенного пункта, а также в восточных окрестностях. Россияне нашли слабые места и активно туда давят, что обычно заканчивается плохими последствиями», - говорится в сообщении.

По данным DS, одной из проблем на этом направлении является «не всегда достоверная подача информации, особенно когда речь идет о смежниках».

Ранее о том, что в Северске идут бои, заявляли в РФ и ряд украинских военных.

Удар по Киеву и энергетике

Сегодня россияне нанесли новый удар по украинской столице. Атака поизводилась ракетами и дронами. Погибли семь человек.

Основной целью была энергетика - паблики пишут о прилетах по ТЭЦ 6 и 7 на левом берегу Днепра. Официально это не подтверждалось, но в ряде районов пропало отопление, а также ввели экстренные отключения света (преимущественно на левом берегу).

Больше всего людей погибли на складе "Новуса" в Святошинском районе, который подвергся атаке.

Также пострадали жилые дома: многоэтажки на Печерске и на Русановке.

Прилеты были и по другим производственным сооружениям: типографии, а также текстильному предприятию.

Кроме Киева, объекты энергетики были повреждены в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщило Минэнерго. На Одесчине был удар по порту в Черноморске, сообщали местные паблики.

В Харькове сеголня впервые ввели графики подачи воды из-за ударов по инфраструктуре, сообщил мэр Терехов. Ночью "Шахеды" разбили трансформаторную подстанцию облэнерго. Используются альтернативные источники электроснабжения.

Украина нанесла удары по Новороссийску - сообщалось о попадании в дома, а также о повреждении морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Из-за этого временно приостанавливалась погрузка нефти.

Также были удары по Таганрогу.

Генштаб ВСУ сообщает о поражении экспериментального российского самолета А-60 на территории авиаремонтного завода в Таганроге.

Это подтверждают российские военные паблики. Они пишут, что этот самолет-лаборатория последний раз летал в 2016 году и 10 лет простаивал из-за отсутствия финансирования на утилизацию.

По их данным, также был поражен самолет А-52ЛЛ, который также ждал утилизации.

Также был атакован аэродром, но существенных повреждений, как утверждает военные телеграм-каналы РФ, не получил.

Генштаб ВСУ заявляет, что на заводе наблюдались многочисленные взрывы и крупные пожары.

План Трампа и переговоры с Россией

Продолжаются переговоры по плану США для окончания войны в Украине.

Вчера этот процесс перешел на новый этап.

В Абу-Даби начались в понедельник и продолжатся сегодня переговоры американев с россиянами. США представляет генерал Дрисколл, который, по данным западных СМИ, привез в Эмираты новую версию американского плана, в которой после переговоров с Украиной из 28 пунктов осталось 19.

Официально об этой новой версии ничего не известно. Разные медиа пишут о ней следующее:

- Украина согласилась сократить свою армию не до 600, а до 800 тысяч личного состава (столько же, сколько и сейчас)

- оттуда изъяты вопросы, касающиеся вывода ВСУ из Донбасса и запрета на вступление Украины в НАТО - их планируют отложить для встречи Зеленского и Трампа

- изъята амнистия для всех сторон за преступления, совершенные во время войны,

- изъята норма о размораживании российских активов для восстановления Украины (через фонд под управлением США) и для совместных российско-американских проектов.

Таких изменений в план, повторимся, ни одна из сторон пока официально не подтверждала.

Кроме того, сегодня украинские телеграм-каналы, ссылаясь на недавнее интервью Макрона, стали писать о том, что после войны в Киев и Одессу введут силы "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией. Однако сам Макрон упомянул не о принятом всеми сторонами конфликта решении, а о том, какие гарантии безопасности Украине хотела бы дать Европа.

Среди них - "силы обеспечения безопасности".

"Это означает, что вдали от линии фронта, в Киеве, в Одессе, мы развернём силы обеспечения безопасности", - заявил президент Франции.

По его словам, "там будут британские, французские, турецкие солдаты, которые в день, когда будет подписан мир, то есть не в условиях войны, будут проводить обучение, обеспечивать безопасность".

Напомним, по изначальному варианту мирного плана Трампа иностранных войск в Украине быть не должно. И пока нет никаких данных о том, что этот пункт из плана удалось вычеркнуть.

Против такого размещения категорически выступает РФ, которая в случае заключения мира требует гарантий отсутствия западных войск в Украине, что и было отражено в плане.

То есть на данный момент ни Россия, ни США не подтверждали, что существует договоренность о размещении войск "коалиции желающих" в Украине. Иными словами, ситуация по этому вопросу пока никак не поменялась: коалиция существует исключительно как европейский проект, и решений о ее реальном задействовании не принимали.

Тем временем, россияне официально заявили, что еще не получали отредактированной версии плана и располагают лишь первоначальной из 28 пунктов.

В Москве уже неоднократно говорили, что готовы работать именно по "старой" версии документа, поскольку она, по их мнению, соответствует тому, о чем Путин и Трамп говорили на Аляске. Лавров сегодня снова дал понять, что если обновленный после переговоров с Украиной план будет противоречить "духу Анкориджа", то Россия его не примет.

Некоторые западные медиа уже написали, что россияне в Абу-Даби резко раскритиковал "обрезанный" план из 19 пунктов, но подтверждений этому пока нет. При этом пресс-секретарь американского министра Дрисколла в комментарии изданию Axios заявил, что переговоры США и РФ в Абу-Даби "идут хорошо" и что "мы сохраняем оптимизм".

Источник Axios подтверждает, что в Абу-Даби находится и украинская делегация во главе с главой ГУР Будановым, которая проводит переговоры как с американской, так и с российской сторонами.

Руководители украинской и российской военной разведки должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме, приезд Дрисколла стал для них неожиданностью и изменил первоначальный план.

Оптимизм сквозит и в заявлениях американских чиновников, которых цитируют СМИ.

"Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение. Мы сохраняем большой оптимизм. Министр Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Всё движется быстро", - сказал источник телеканала CBS.

В Белом доме позже официально заявили, что в процессе согласования мирного соглашения осталось "несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые необходимо урегулировать".

"За последнюю неделю Соединенные Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию. Есть несколько деликатных, но преодолимых деталей, которые необходимо урегулировать, и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами", - написала спикер администрации США Кэролайн Ливитт.

Впрочем, даже если россиянам в Эмиратах и передали обновленный план, то он является пока лишь черновиком - как уже говорилось выше, ряд ключевых пунктов по территориям и НАТО вынесены на другой уровень обсуждений, между Трампом и Зеленским. И от того, как они договорятся по этим вопросам, и будет зависеть окончательная позиция России.

При этом важны и переговоры по "урезанному" плану в Абу-Даби. США, вероятно, хотят понять - готова ли Москва в принципе обсуждать сокращенный с 28 до 19 пунктов план или нет. И уже затем определиться с дальнейшими действиями.

Исходя из тех положений обновленного плана, которые озвучиваются в СМИ, шансы на то, что их примет РФ, выглядят крайне низкими.



Однако пока, повторимся, никто точно не знает о чем на самом деле договорились в Женеве американцы с представителями Зеленского и как именно план там откорректировали. Официальной информации на этот счет нет, а утечки о содержании нового плана идут, судя по всему, из Киева. А в реальности там может быть и совсем иная картина.

Если РФ даст сигнал, что готова новый план обсуждать, процесс его согласования пойдет дальше в ускоренном режиме.



Если же Россия новый план отвергнет как "несоответствующий духу Анкориджа", то далее у Вашингтона есть несколько вариантов действий.

Первый вариант - вернуть мирный план к плюс-минус прежнему виду и потребовать от украинцев его принять, угрожая остановкой отправки оружия и разведданных. План выглядит как наиболее быстрый, так как у США очень много рычагов влияния на Киев, чтоб заставить его согласиться на требуемые уступки. Однако, этому будет очень сильное сопротивление. И не только со стороны украинских властей, но и со стороны европейцев и многих представителей окружение самого Трампа.

Второй вариант - тем или иным способом попытаться побудить Россию согласиться с 19-пунктовым планом. Как мы уже писали, это и есть базовый сценарий, который хотят реализовать Зеленский, европейцы, "ястребы" в американском истеблишменте, а также, судя по всему, часть команды Трампа: изменить мирный план так, чтоб его точно не приняла Россия, после чего обвинить ее в срыве переговоров и призвать Трампа ужесточить санкции против РФ, дать Томагавки и увеличить поставки другого оружия. Однако у США нет столь мощных рычагов влияния на Москву как на Киев. Применение санкций, расширение поставок оружия и прочие возможные "меры принуждения", если и дадут эффект, то далеко не сразу. И, кроме того, чреваты резкой эскалацией в отношениях РФ и стран Запада, включая саму Америку с угрозой ядерной войны.

Третий вариант - подвесить вопрос, не принимая никаких решений и выжидая более удобного момента, чтоб вернуться к переговорам.

Впрочем, пока основная борьба разворачивается, очевидно, между первыми двумя сценариями. Первый отстаивает РФ при поддержки, судя по всему, части окружения Трампа (команда Вэнса). Второй - Киев, при поддержке европейцев и другой части окружения Трампа (по данным СМИ, это Рубио).

Пока внешне, судя по валу публикаций в медиа, кажется, что явный перевес на стороне второй группы - украинская делегация, если верить этим сообщениям, сумела в переговорах с американцами сильно подкорректировать план Трампа в направлении, которое делает крайне малореальным согласие на него России.

Но, повторимся, пока окончательные выводы делать рано. Переговоры (в том числе и между США и Россией) продолжаются. Да и два ключевых вопроса - вывод украинских войск из Донбасса и членство в НАТО даже по данным украинских источников вынесены за скобки и требует решения на встрече президентов США и Украины. И если Зеленский уже дал сигналы Вашингтону, что готов по данным вопросам на уступки, то это меняет общую картину.

Также примечательные сигналы идут из Британии, которая всегда занимала на Западе наиболее жесткую позицию против любых компромиссов.

Но сейчас там появились несколько иные акценты.

Премьер Британии Стармер заявил, что европейский мирный план снят с обсуждения и сейчас рассматривается только план Трампа, по которому, по мнению Стармера, и надо работать.

В британских СМИ стали появиться статьи, что большого выбора вариантов у Киева на сегодня не остается, и единственный разумный подход - пытаться повлиять на "план Трампа" путем переговоров, а не предлагать некие новые решения.

Среди одной из причин Financial Times назвала то, о чем не принято часто писать в западной прессе - что население Украины несет главные издержки этой войны.

"На фоне тревоги в Киеве и возмущения в Европе (по поводу плана Трампа - Ред.) легко забыть о том, что самой Украине нужно окончание войны. Плохое мирное соглашение может поставить под угрозу выживание страны как по-настоящему независимой нации. Но продолжение войны также наносит серьёзный вред Украине. За почти четыре года страна понесла сотни тысяч жертв. Миллионы беженцев покинули Украину, а её население сократилось примерно на 10 миллионов, или примерно на четверть с момента полномасштабного вторжения России. Экономика находится на системе жизнеобеспечения, а рождаемость стремительно падает", - написал обозреватель Гидеон Рахман.

Собственно, объективные факторы - положение на фронте, проблемы с продолжением европейской помощи Украине, ситуация в украинском тылу и могут оказать, по итогу, определяющее влияние на ход переговоров.

Потому что внесение изменений в план мира, которые точно не примет Россия, приведет к тому, что война продолжится и все негативные факторы для Украины будут только усугубляться. И далеко не факт, что Трамп решится на некие жесткие действия против РФ по причинам описанным выше. А если и решится, то неизвестно - сможет ли это кардинально изменить ситуацию.

А значит - чем дольше идет война, тем худшие условия мира будут для Украины. Эту мысль, по данным СМИ, американские переговорщики и доносили в последнюю неделю Киеву.

Как сообщает американская CBS, на встрече в Женеве представители США сказали украинской делегации, что россияне захватят всю Донецкую область в любом случае - либо путем переговоров, либо военным путем.

Новые угрозы разоблачений от НАБУ

Сегодня в НАБУ и САП дали понять, что могут возобновить публикацию "пленок Миндича" и допустили вручение новых подозрений высокопоставленным чиновникам.

Директор ведомства Кривонос заявил, что новые подозрения, вероятно, будут касаться уже не энергетики.

"Я глубоко убежден, что у нас будут еще подозрения в этом деле, и оно будет расширяться. Что касается других сфер, да, у нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но она была наиболее приоритетна, потому что наиболее темная", — заявил Кривонос на заседании парламентского комитета.

Он отрицает, что публикация пленок остановилась "из-за геополитики" (то есть, из-за начавшихся переговоров со Штатами, в которых принимают участие вероятные фигуранты пленок Ермак и Умеров).

"Мы же не сериал снимали, а публикуем то, что сейчас поможет следствию. Мы не остановили работу и публикацию из-за геополитики, нет никакого давления. Когда потребуется для расследования – сделаем", - заявил Кривонос.

Ранее нардеп Гончаренко заявил, что НАБУ подготовило подозрение Умерову по делу о закупке некачественных бронежилетов. Умеров сейчас входит в переговорную группу от Украины по плану Трампа.

О чем может говорить заявление антикоррупционных органов с намеками на новые скандалы по делу Миндича?

По одной из версий, это реакция ведомств на планы украинского руководства нанести "контрудар" по НАБУ и САП, а также оппозиции в "Слуге народа" руками СБУ и Офиса генпрокурора. Хотя, как мы уже писали, СБУ, по ряду данных, отказалась участвовать в этой истории.

По другой версии, заявления Кривоноса связаны с переговорами по плану Трампа, где Украина не хочет принимать ряд пунктов, предложенных американцами (как минимум по выводу войск из Донбасса и отказу от НАТО, а также, возможно, по объявлению выборов через 100 дней после прекращения огня).

О том, как связан коррупционный скандал и появление "плана Трампа", мы писали здесь.