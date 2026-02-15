Масленица 2026 года в Украине пройдет с 16 по 22 февраля — это последняя неделя перед Великим постом и символическое прощание с зимой.

Масленица сочетает православную традицию подготовки к посту с народными обрядами проводов зимы и угощением блинами.

Описание каждого дня Масленичной (или Сырной) недели — в нашем обзорном материале.

Понедельник, 16 февраля — "Встреча"

Первый день Масленичной недели называется "Встреча". Это символическая "встреча" Масленицы: хозяйки начинают печь первые блины, готовят дом к приему гостей, продумывают, как пройдет вся неделя — от семейных ужинов до общинных мероприятий.

По народной традиции в этот день делают чучело зимы, которое в конце недели сжигают как знак прощания с холодами и всем тяжелым, что осталось позади.

Вторник, 17 февраля — "Заигрыш"

Второй день носит название "Заигрыш". Традиционно это время молодежных забав: катания с горок, игры, хороводы, шутки и завязка знакомств. В прошлые века именно во вторник часто начинались "смотрины" и договоренности о будущих свадьбах после Пасхи.

Среда, 18 февраля — "Лакомка"

Среду называют "Лакомка". С этого дня угощения становятся особенно щедрыми: начинают активно звать гостей, устраивать большие семейные обеды и дружеские посиделки.

В классической традиции именно в среду зять идет "к теще на блины" — богатый стол считался знаком уважения и хороших отношений в семье.

Четверг, 19 февраля — "Разгуляй"

С четверга начинается Широкая Масленица, и день называется "Разгуляй". В старину этот день был пиком народных гуляний: ярмарки, концерты, уличные выступления, традиционные игры, катания и соревнования. В прошлом устраивали силовые забавы — кулачные бои, перетягивание каната, катания на лошадях, шумные хороводы как символ силы и сплочённости общины.

Пятница, 20 февраля — "Тещины вечерки"

Пятый день Масленицы — "Тещины вечерки". Если в среду зять ходил к теще, то в пятницу он уже сам приглашает ее к себе, демонстрируя уважение и благодарность за гостеприимство.

Этот день в народной культуре — про выстраивание и "перепрошивку" родственных связей, снятие напряжения между поколениями за общим столом.

Суббота, 21 февраля — "Золовкины посиделки"

Суббота называется "Золовкины посиделки" и посвящена родственницам мужа. Традиционно к молодой жене приходили золовки (сестры мужа) и другие родные, приносили гостинцы, устраивали совместные посиделки.

Идея этого дня — укрепление женского круга внутри семьи, налаживание доверительных, а не конфликтных отношений.

Воскресенье, 22 февраля — Прощеное воскресенье

Заключительный день Масленицы — Прощеное воскресенье. Это кульминация недели, когда люди просят друг у друга прощения за нанесенные обиды — и сознательные, и невольные, чтобы войти в Великий пост с более чистой совестью. В этот день традиционно произносят слова: "Прости меня, если я чем-то тебя обидел", а в ответ — "Бог простит, и я прощаю".

Именно в воскресенье сжигают чучело Масленицы, символически прощаясь с зимой и всем тяжелым, что хочется оставить в прошлом. После завершения праздничной суеты начинается более сдержанный по настроению и духовно сосредоточенный период.