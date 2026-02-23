Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля и станет для верующих временем духовной работы над собой, а не только ограничений в еде.

О смысле важного периода и его главных правилах — в нашем обзорном материале.

Даты и структура Великого поста 2026

Великий пост длится 48 дней и предшествует празднику Пасхи, который в 2026 году приходится на 12 апреля. Он делится на две большие части: собственно Святая Четыредесятница (40 дней) и Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, посвящённая воспоминанию Страстей Христовых.

В 2026 году:

начало поста: понедельник, 23 февраля;

окончание: суббота, 11 апреля, с переходом к пасхальной ночи на 12 апреля.

Ключевые недели поста

1‑я седмица: самая строгая, с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского вечером с понедельника по четверг.

3‑я седмица: Крестопоклонная — в храмах выносится Крест как напоминание о жертве Христа и стойкости в подвиге поста.

5‑я седмица: Мариино стояние (полное чтение Великого канона, память преподобной Марии Египетской) и суббота Акафиста.​

Страстная седмица: особое время тишины, богослужений и подготовки к Пасхе.

Духовный смысл Великого поста

Великий пост в православной традиции — это прежде всего время внутреннего очищения, покаяния и возвращения к Богу, а не только отказ от определенных продуктов. Святые отцы называли пост "весной души": как природа обновляется весной, так и человек обновляет своё сердце через молитву, борьбу с привычными страстями и примирение с людьми.

Основные духовные акценты:

переосмысление своей жизни, привычек, приоритетов;

усиленная молитва и участие в богослужениях, чтение Евангелия;

отказ не только от излишеств, но и от осуждения, раздражения, пустословия;

дела милосердия: помощь нуждающимся, поддержка близких, благотворительность.

Идея поста — не "диета ради галочки", а попытка освободиться от того, что управляет человеком: переедания, зависимостей, постоянной гонки за комфортом. Ограничивая себя в еде и развлечениях, человек яснее видит свои слабости и ценит простые дары — хлеб, воду, общение, тишину.

Основные правила питания в Великий пост

Классическое правило поста предполагает отказ от мяса, молочных продуктов, яиц и, в строгом варианте, от рыбы, кроме отдельных разрешенных дней. При этом церковная традиция разделяет дни на более и менее строгие — от полного воздержания до горячей пищи с растительным маслом.

В течение Великого поста в обычном (мирянском) варианте не рекомендуются:

мясо, птица, мясные полуфабрикаты и бульоны;

молоко и молочные продукты, сыр, сливочное масло;

яйца и блюда с их содержанием;

сдобная выпечка с яйцом и сливочным маслом;

алкоголь (кроме вина в отдельные дни по уставу).

В основе постного стола — простая растительная пища:

овощи, фрукты, ягоды (свежие, запеченные, тушеные, сушеные);

злаки и крупы (гречка, рис, овёс, пшено и др.);

бобовые (фасоль, нут, чечевица, соя) и блюда на их основе;

грибы;

растительные масла (в те дни, когда они допустимы);

хлеб без яиц и сливочного масла, постная выпечка;

орехи, семечки, сухофрукты, мед.

Для мирян церковь рекомендует согласовывать меру поста с духовником и здравым смыслом: беременным, больным, детям и людям с тяжелой работой часто благословляют послабления.

Питание в Великий пост по неделям и дням: общая схема

Уставное правило довольно сложное, но для читателя медиасайта удобно дать ориентировочную схему, на которую можно опираться, согласовывая детали с духовником.

1‑я неделя (23 февраля — 1 марта 2026)

Первая неделя — самая строгая.

Понедельник: для строго постящихся — почти полное или полное воздержание от пищи до вечера; для большинства мирян — очень скромное меню, без масла и излишеств.

Вторник–пятница: сухоядение или простая пища без термической обработки (овощи, фрукты, хлеб, орехи) либо горячая еда без масла — в мягком варианте.

Суббота и воскресенье: горячая пища с растительным маслом, немного разнообразнее, чем в будни.

2‑я–5‑я недели

Со второй недели ритм становится более ровным. Часто используют схему:

Понедельник, среда, пятница: сухоядение или горячая пища без масла (овощи, каши на воде, салаты).

Вторник, четверг: горячая пища без масла, допускаются супы, каши, тушеные овощи.

Суббота, воскресенье: горячая пища с растительным маслом, больше разнообразия, можно немного постной выпечки.

В большие праздники, которые выпадают на Великий пост (например, Благовещение), иногда разрешается рыба или вино — уставом и местной традицией это регулируется отдельно.

Страстная седмица (6–11 апреля 2026)

Страстная неделя — время особой строгости.

Понедельник–среда: для строго постящихся — максимум простоты в пище, нередко сухоядение; мирянам рекомендуется очень умеренное меню, без масла.

Великий четверг: немного горячей пищи без масла, внимание смещено на богослужения Тайной вечери.

Великая Пятница: один из самых строгих дней года, многие верующие стараются не есть до вечера или ограничиваются минимумом пищи.

Великая Суббота: продолжается пост до пасхальной ночи, когда после службы верующие вкушают пасхальные блюда и завершают пост.

Как подойти к посту современному человеку

Для городского ритма и людей без церковного опыта важно помнить: цель Великого поста — не идеальное следование таблице, а изменение сердца.

Полезно заранее продумать:

график богослужений, которые реально посетить;

список привычек, от которых стоит отказаться (лишний скроллинг соцсетей, агрессивные сериалы, импульсивные покупки);

формат помощи другим: регулярные небольшие пожертвования, волонтерство, поддержка конкретных людей.

Пища в этом смысле становится инструментом: когда меню проще, освобождается время и силы для молитвы, чтения, живого общения.

Если человек по состоянию здоровья не может строго поститься, он может взять на себя другой "подвиг" — ограничение в развлечениях, дисциплину сна, отказ от обид и ссор.