Сегодня, 14 февраля, наступила Вселенская родительская суббота — это первый и один из главных дней всецерковного поминовения усопших в году. Как провести этот день верующему человеку — в нашем материале.

Что это за день и когда его отмечают

Вселенская (мясопустная) родительская суббота — особый день в православном календаре, когда Церковь молится "за всех от века усопших православных христиан", а не только за своих близких. Она приходится на субботу мясопустной недели, за неделю до Недели о Страшном суде и за девять дней до начала Великого поста. В 2026 году эта суббота выпадает на 14 февраля.

Такое расположение в календаре не случайно: Церковь, вспоминая о грядущем Суде и начале покаянного периода поста, призывает верующих помолиться не только за живых, но и за тех, кто уже отошел в Вечность.

Как правильно понимать поминовение усопших

В православной традиции поминовение умерших — это прежде всего проявление любви, которая сильнее физического расставания. Молитва за усопших понимается как просьба к Богу о милости к ним, об облегчении их участи и прощении согрешений.

Подчеркивается, что даже когда человек уже не может ничего изменить для себя, живые все еще могут помочь ему своей молитвой и милосердием.

В этот день Церковь особенно вспоминает:

умерших родственников и близких;

тех, кого некому помянуть (одиноких, забытых, погибших на войнах и катастрофах);

всех "от века усопших" православных христиан, вне зависимости от времени и места их жизни.

Важно понимать: речь не о "культе смерти", а о доверии Богу судьбы тех, кого мы любили, и о напоминании живым, что жизнь не ограничивается земным отрезком.

Как молиться за упокой в этот день

Центр правильного поминовения — участие в богослужении. Накануне вечером (в пятницу) совершается парастас — большая заупокойная служба. В саму субботу утром служится Божественная литургия, после которой читается общая панихида. Верующие подают записки "о упокоении" с именами усопших, ставят свечи, участвуют в общей молитве.

Считается, что особенно важно молиться и за тех, кто умер внезапно, трагически, на войне, в изгнании или остался без родных.

Если нет возможности попасть в храм, поминание возможно и дома: прочитать молитву об упокоении (или просто своими словами обратиться к Богу, помянув по имени усопших), вспомнить добрые поступки и светлые черты близких, раздать милостыню или помочь нуждающимся "во имя" умерших.

Посещение кладбища в родительскую субботу допустимо: можно навести порядок на могиле, зажечь свечу, тихо прочитать молитву, совершить литию. Но важно не превращать это в формальность или "обряд ради традиции", а сохранить внутреннее внимание и уважение.

Что не стоит делать в Вселенскую родительскую субботу

Православные священники и церковные издания обращают внимание на ряд распространенных ошибок и суеверий, которых лучше избегать.

Не рекомендуется:

устраивать шумные застолья "на поминки", сочетая алкоголь и грубые шутки,

оставлять на могилах еду и алкоголь — Церковь не одобряет эту практику, лучше раздать продукты нуждающимся,

гадать, заниматься оккультными практиками, "вызывать" души умерших,

превращать посещение кладбища в демонстрацию статуса (дорогие венки, показная роскошь),

откладывать примирение с живыми, ограничиваясь лишь формальным поминовением умерших.

Также этот день не считается подходящим для шумных развлечений, вечеринок, выездов "повеселиться" — он предназначен для спокойной, вдумчивой памяти и молитвы.