Журналисты службы новостей BBC News пообщались с украинцами в Америке, живущими под угрозой депортации.

Издание напоминает, что, по оценкам экспертов, около 200 тысяч украинских беженцев в США сейчас находятся в уязвимом положении, когда их могут в любой момент выгнать из страны.

Есть информация о по меньшей мере нескольких десятках задержанных Иммиграционной и таможенной службой (ICE) США украинских беженцев и смерти одного гражданина Украины в тюрьме ICE в Майами.

Украинцы, с которыми пообщались BBC News Украина, заявляют, что в Америке их задерживают и депортируют несмотря на то, что у них есть гуманитарный статус.

Также есть жалобы на затягивание с оформлением документов. Люди месяцами ждут решения о своем статусе без права на работу.

Андрей и его девушка Елена (имя изменено) приехали в США в 2024 году. Он уехал из Украины в 2021 году. Получили документы, поселились в Бруклине, Нью-Йорке, нашли работу. Андрей занимался перевозками, и 19 ноября 2025 года был в командировке в городе Чарлз-Таун, штат Западная Вирджиния. Когда мужчину задержали, его разрешение на пребывание в США было действительным еще более двух месяцев, до февраля 2026 года.

"Я показал ICE свои документы. Рассказал, что я в США по U4U, что это украинский гуманитарный пароль. Их это не волновало. Они сразу же сказали, что я – нелегал", – рассказывает Андрей ВВС.

В конце концов, пара согласилась на добровольную депортацию и в феврале 2026 года выехала из США в Польшу.

Украинку Викторию Булавину арестовали во время собеседования по получению грин-карты, хотя у нее было разрешение на пребывание в США.

"Такое впечатление, что ICE должны просто кого-то задержать, будто у них нормативы по задержаниям и депортациям. Поэтому украинцы в тюрьмах. Они не должны там сидеть, но сидят", - возмущается Екатерина Панова, основательница медиа для иммигрантов.

Нина с дочерью Еленой (имена изменены) приехала в Нью-Йорк из Запорожья. В 2023 году их квартиру уничтожили обстрелы. В США Нина нашла работу сиделки за пожилыми людьми. Елена пошла в школу. Большой откат назад в состоянии Елены произошел в 2025 году.

В октябре 2025 года у них закончилось действие гуманитарного пароля, дающего право проживания в США. Нина рассказывает, что раньше времени подала документы на продление, заплатила пошлины, но документы не пришли.

Начиная с 5 октября, семья несколько месяцев была во взвешенном состоянии. Действие старого пароля кончилось, а новый все не приходил.

"Дочка боялась ходить в школу. Она видела рейды ICE в метро. Они дежурили возле школы. Рассказывала, что, когда видела их, ее просто сковывал ледяной страх. В Украине она боялась обстрелов, а здесь - что ее задержат ICE. Возвращаться нам некуда. Наше жилье разрушено", - говорит Нина.

Продолжение пароля Нине и Елене пришло только 31 января. И семья смогла выдохнуть. Но вместе с ним почему-то не пришло разрешение на работу. Уже пять месяцев Нина не может работать.

Оксана из Калифорнии, также приехавшая в США по гуманитарной программе U4U, рассказывает BBC News Украина, что переживала за своих детей. Женщина боялась, что по дороге в колледж, где она учится, ее могут задержать, а дети останутся сами.

Оксана с детьми ждали продления пароля семь месяцев – с июля 2025 по февраль 2026 года.

"Это было семь месяцев без права работать, без дохода, но с ежемесячными расходами и постоянным страхом быть задержанными", - говорит женщина.

