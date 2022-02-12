10 февраля в возрасте 40 лет от онкологии скончалась известная российская актриса театра и кино Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского.

Женщина до последнего скрывала свою болезнь, не желая распространяться о ней окружающим. Знакомые шокированы ее смертью, они вспоминают, какой жизнерадостной и неземной была Женя при жизни, а киноманы наверняка захотят пересмотреть ее культовые работы - "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил" и "Ёлки".

Рассказываем, какой запомнят Евгению Брик ее родные и друзья.

Причины смерти актрисы и соболезнования

О смерти Брик сообщила журналистка Екатерина Гордеева на своей странице в Facebook в пятницу, 11 февраля.

"Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера", - написала Гордеева.

По ее данным, актриса долго болела и не хотела, чтобы это придавалось огласке.

"Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", - написала журналистка.

Заплаканная представитель актрисы Елена Брагина подтвердила смерть Брик в интервью 5-tv.ru:

"Да, это так. Я не знаю подробностей, но это не коронавирус", - сказала Брагина, поспешив развеять слухи, которые поползли в прессе.

Источники ТАСС писали, что актриса проходила лечение в Лос-Анджелесе.

Позже о заболевании актрисы рассказала ее близкая подруга Юлия Ауг. В комментарии "РИА Новости" она сообщила, что Брик скончалась из-за онкологического заболевания.

"О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие", - рассказала артистка.

Она добавила, что смерть Евгении стала для нее абсолютным шоком: "Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря".

Многие звезды шоу-бизнеса почтили память Брик. Российская актриса и телеведущая Юлия Снигирь написала: "Женя. Красивый, сильный, талантливый человек. Умный, добрый, яркий. Скорблю. Господи, почему так".

"Женя, прекрасная Женя… невозможно ничего сказать… как оглушили… 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным…", - написал актер и режиссер Максим Виторган.

Евгения Брик с Максимом Виторганом

"Невозможно поверить… Женя… так не должно быть… но так происходит. Удивительно прекрасный во всем человек. До встречи!" - написала актриса Дарья Мельникова, опубликовав одно из портретных фото Брик.

"Сложно поверить… Огромная потеря для всех нас!!! На таких, как ты держится этот мир!!! Спасибо тебе за все!!! Мы будем скучать…", - написал ее коллега Максим Матвеев. Он назвал ее очень светлым, добрым, талантливым и мудрым человеком.

"Жаль… очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения! Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма "Не молчи"! Все больше думаю, что в этом материальном мире люди талантливые, с эмпатией и добротой к окружающим - уходят… как будто не хотят видеть все то, что происходит сейчас в этом мире преломленных зеркал, отказываются принимать эти правила "игры"… простите меня за такие рассуждения, но я так чувствую… почему все так осознать трудно…. Искренне соболезную близким и родным! Спасибо тебе, Евгения, за добро! Царствия небесного лучшего мира на небе!" - написал музыкант Дима Билан.

"Женечка… Не успели мы встретиться… Как жаль. Какая потеря..", - написала в сториз украинская певица Вера Брежнева.

Российский режиссер Александр Велединский, который снял фильм "Географ глобус пропил", не смог сказать ни слова, узнав о смерти звезды своей картины. "Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить. Извините", - сказал он News.ru.

У актрисы осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, с которым они прожили в браке 14 лет, мама и сестра.

Пара познакомилась на одном из кастингов в 2001 году и между ними завязался роман, который буквально перевернула жизнь Тодоровского и он вынужден был уйти от первой жены.

Евгения Брик и Валерий Тодоровский. Фото: Кудрявов Борис

В 2009 году у них родилась дочь Зоя.

Женя Брик с супругом и дочерью Зоей

Евгения Брик снималась во многих фильмах своего мужа, но все роли актриса получала, участвуя в пробах наравне с другими кандидатами на роль. В видеоинтервью "Вокруг ТВ" она рассказывала, что чувствовала себя уверенно и комфортно, когда проходила кастинг на общих основаниях.

Брик с дочерью Зоей, девочке 12 лет

Какой запомнят Евгению Брик

Брик родилась в Москве 3 сентября 1981 года. Ее настоящая фамилия - Хиривская, а Брик - ее сценический псевдоним и фамилия прабабушки Софьи по отцу, которая жила с мужем в Киеве в огромном доме с прислугой.

В возрасте 5 лет Женю отобрали манекенщицей при Общесоюзном Доме моды одежды на Кузнецком мосту. Училась девочка в гимназии с углубленным изучением английского языка, потом окончила школу при училище имени Щепкина и музыкальную школу им. Мстислава Ростроповича по классу фортепиано.

В 2004 году Евгения окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС).

Женечка в детстве. Фото: rbc.ru

Сыграла в фильмах и сериалах "Тариф на любовь", "Географ глобус пропил", "Стиляги", "Оттепель", "Бомба", "Романовы", "Ёлки 191", "Тиски", "Одесса", "Садовое кольцо", "Марш Турецкого 3", "Каменская 3", "Мужчины не плачут", "Бухта Филиппа", "Граф Монтенегро", "Предлагаемые обстоятельства", "Время для двоих", "Доставить любой ценой", "Дорога на остров Пасхи", "Легавый", "Темный мир: Равновесие", "Не покидай меня", "Долгий путь домой", "Москва никогда не спит", "Адаптация", "Дети", "Любовницы", "Фантом".

В мюзикле "Стиляги" своего мужа Валерия Тодоровского Брик сыграла роль Кати, благодаря которой получила номинацию MTV, как лучший кинозлодей года. Это одна из самых громких работ актрисы, которая собирала миллионные просмотры в кинотеатрах.

Кадр из фильма "Стиляги"

В сериале "Оттепель" Евгения сыграла взбалмошную и эксцентричную музу главного героя - Ларису. Многие зрители запомнили ее по сцене, в которой ее героиня сидит совершенно обнаженная на лавочке и курит сигарету.

"Сидя в центре Москвы на скамейке абсолютно раздетой в окружении массы знакомых и полузнакомых людей, я была абсолютно спокойна и сознавала, что сейчас занимаюсь делом, и все остальное абсолютно неважно", - вспоминала она о съемках.

Кадр из "Оттепели"

Брик подходили абсолютно любые роли - от учительницы немецкого языка Киры Валерьевны (из сериала "Географ глобус пропил") до роковой красавицы Анны Галеевой (Фильм "Бомба").

Кадр из фильма "Географ глобус пропил"

Кадр из фильма "Бомба"

Ее страница в Инстаграм открыта. Даже после смерти люди могут зайти и полюбоваться ее утонченной красотой.

Хотя сама актриса писала, что всё зависит от ракурса и того, кто делает фотографию.

"Как же хорошо, когда дочь любит и умеет фотографировать. Бери любую фотографию сделанную Зоей и помещай без всяких обработок, точно не прогадаешь. Если смотреть на меня ее глазами, то мне идёт любая причёска, я всегда молодая и самая лучшая. Абсолютно все дети так видят своих мам, это и есть удивительная, высшая сила любви и приятия", - подписала она снимок, выставленный незадолго до смерти.

После курсов химиотерапии Брик коротко состригла свои волосы. Но смена прически не говорила о том, что Женя борется с онкологией. Никто даже не подозревал об этом.

Она излучала оптимизм и выглядела потрясающе.

Последнее 10 лет Брик с семьей жила в Лос-Анджелесе и писала, что мечтала бы телепортироваться в эти -12 градусов Санкт-Петербурга на то же самое место и желательно с таким же стаканчиком вкуснейшего кофе.

Она писала о маленьких радостях жизни, которые заставляли ее сердце радостно стучать:

"Ну вот и отгуляла я своё сорокалетие, а гуляние это в прямом смысле проходило на красивейших каналах в Венеции. Запечатлела эту прогулку моя талантливейшая сестра.Она так потрясающе снимает на очень сложную камеру, так что выбор кадров даётся с трудом, поэтому выкладываю почти все подряд. А я, дорогие мои друзья, с неприличным опозданием, что вполне простительно человеку разменявшему пятый десяток, хочу поблагодарить всех, кто вспомнил обо мне, написал, позвонил или просто даже подумал. Я бесконечно ценю это, читаю, смотрю и слушаю ваши пожелания и радуюсь своему новому году как никогда! Благодарю от всей души и пусть все пожелания исполнятся. А теперь я начинаю подготовку ко дню рождения моей Валерии и фотоаппарат плавно переходит в мои руки. Посмотрим, на что я способна как фотограф", - написала она в одном из последних своих постов.

... Этот День рождения стал последним в её жизни...