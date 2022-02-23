Президент Эстонии Алар Карис рассказал, что республика не станет эвакуировать своих дипломатов из Украины, несмотря на то что ранее эстонцам рекомендовали уехать.

Об этом Карис сказал газете Postimees.

"Я и раньше говорил, что задача дипломатии и в таких ситуациях - находиться на передовой до тех пор, пока там возможно находиться, как долго там можно будет находиться, мы не знаем, но сейчас эстонский дипломатический корпус находится там, и мы даже увеличили его состав", - сказал он.

По мнению президента это знаковое решение, потому что, если подается сигнал "мол, уезжайте, там все идет к войне", то даже если войны не будет это повлияет на экономику - коммерческая деятельность и инвесторы станут более осторожными.

Напомним, Швеция призвала граждан как можно быстрее покинуть Украину. Часть посольства страны переехала из Киева во Львов. Ранее частично или полностью перенесли свои посольства во Львов из столицы Украины и другие страны, в частности: США, Великобритания, Финляндия, Израиль.

Также сообщалось, что Австралия закрывает посольство во Львове и вывозит своих дипломатов из Украины.