В сети опубликовано видео боев за село Мощун к северу от Киева от 11 марта 2022 года.

На видео можно заметить, что по селу передвигаются российские войска.

Напомним, что замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что войска РФ пытаются создать "коридор" вокруг Киева. Его цель - заблокировать пути снабжения на фоне продолжающихся боев в пригородах столицы.

Ранее "Страна" публиковала фото колоссальных разрушений в Ирпене.

Также мы писали, что Российская Федерация стягивает размещенные в Беларуси ракетные комплексы "Искандер" ближе к украинским границам.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.