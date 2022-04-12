В Луганской области исчезла мобильная связь. Также ряд населенных пунктов остался без света и воды из-за постоянных обстрелов.

Об этом в Facebook сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Он предлагает жителям региона пользоваться национальным роумингом.

Также Гайдай призвал жителей области эвакуироваться и опубликовал места сбора для желающих это сделать:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15;

Приволье: центральная площадь;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасная: ул. Первомайская, 42.

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