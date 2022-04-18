Киевские музеи закрыли, а экспонаты вывезли в безопасные места. Фото
Музеи Киева в условиях военного положения не принимают посетителей. Музейные экспозиции разобраны и перемещены в безопасные места на хранение.
Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook.
Также приняты меры по усилению в музеях противопожарной безопасности: установлены дополнительные огнетушители, в помещениях развернуты пожарные рукава.
Окна заклеиваются скотчем и защитной пленкой, в некоторых музеях установлены защитные щиты, металлические роллеты, цокольные этажи закладывают мешками с песком.
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