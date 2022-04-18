Музеи Киева закрыты во время войны. Фото: КГГА

Музеи Киева в условиях военного положения не принимают посетителей. Музейные экспозиции разобраны и перемещены в безопасные места на хранение.

Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook.

Также приняты меры по усилению в музеях противопожарной безопасности: установлены дополнительные огнетушители, в помещениях развернуты пожарные рукава.

Окна заклеиваются скотчем и защитной пленкой, в некоторых музеях установлены защитные щиты, металлические роллеты, цокольные этажи закладывают мешками с песком.

Из киевских музеев спасают экспонаты

Из киевских музеев спасают экспонаты

Из киевских музеев спасают экспонаты

Из киевских музеев спасают экспонаты

Из киевских музеев спасают экспонаты

Ранее мы сообщали, что часть картин Марии Примаченко удалось спасти. Их вынесли охранник музея и случайный очевидец.

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