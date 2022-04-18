Музеи Киева в условиях военного положения не принимают посетителей. Музейные экспозиции разобраны и перемещены в безопасные места на хранение.

Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook.

Также приняты меры по усилению в музеях противопожарной безопасности: установлены дополнительные огнетушители, в помещениях развернуты пожарные рукава.

Окна заклеиваются скотчем и защитной пленкой, в некоторых музеях установлены защитные щиты, металлические роллеты, цокольные этажи закладывают мешками с песком.

Ранее мы сообщали, что часть картин Марии Примаченко удалось спасти. Их вынесли охранник музея и случайный очевидец.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.