В Луцком горрайонном суде рассматривают дело уроженца Черновицкой области гражданина Украины Анатолия Жеребцова, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает "Суспильне".

Прокурор Сергей Зубань рассказал, что мужчина перешел на сторону РФ до полномасштабного вторжения и служил по контакту в российской армии.

"С октября 2016 года по октябрь 2019 в РФ, а именно в 20-й отдельной мотострелковой бригаде в должности разведчика артиллерийского подразделения указанной бригады. На сегодняшний день со стороны обвинения исследованы все письменные доказательства", – уточнил прокурор.

Адвокат Жеребцова Ирина Мищук подала в суд ходатайство о признании недопустимыми доказательств, предоставленных обвинением.

"Для чего предоставлялась информация за 2014-2015 годы, если мой подзащитный проходил службу по контракту с 2016 года?" – спросила адвокат.

Прокурор Зубань обратился в суд с ходатайством о перенесении дела. Рассмотрение дела о госизмене продолжат на следующей неделе.

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