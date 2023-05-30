Соединенные Штаты хотят добиться завершения войны в Украине уже в этом году. В свою очередь страны "Большой семерки" негласно ведут работу над гарантиями безопасности Украине после завершения войны.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

США, как утверждает газета, настаивают на разрешении конфликта в Украине к концу года, некоторые говорят даже об осени, поскольку затягивание войны может повредить в 2024 году перевыборам президента Джо Байдена.

В то время как раскол в Европе становится все более заметным, Вашингтон активизирует дипломатические каналы, чтобы избежать риска дальнейшей "вьетнамизации" конфликта, пишет La Repubblicа

Этого, по мнению газеты, можно добиться с помощью "оттепели" в отношениях с Китаем, который предпринял явные усилия на переговорном фронте.

В связи с этим США и ЕС склоняют Владимира Зеленского к смягчению условий, на которых он готов пойти на переговоры, утверждает газета.

При этом ранее CNN сообщало, что в США не верят в быстрое окончание войны Украины против России. Такие выводы телеканал делает из документов, утекших из Пентагона. "Они подчеркивают слабые стороны украинского вооружения и ПВО и предсказывают тупиковую ситуацию в войне на ближайшие месяцы", - говорится в статье.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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