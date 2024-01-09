Утром 9 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений.

Всего враг нанес 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из рсзо.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении отбиты 2 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

Война в Украине идет уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера по Украине была третья за последнее время массированная ракетная атака. Удалось сбить 18 ракет из 51. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате обстрела ранено 45 человек, четверо погибло.

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