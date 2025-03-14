Сегодня начинается период, известный как коридор затмений.
Этот промежуток времени берет начало с лунного затмения 14 марта и завершается солнечным затмением 29 марта.
В астрологии считается, что такие периоды обладают особой энергетикой, влияя на эмоциональное состояние и события в жизни людей.
Все подробности — в нашем материале.
Что такое коридор затмений
Коридор затмений — это промежуток времени между двумя затмениями, когда одно следует за другим с интервалом в две недели.
Название "коридор" отражает представление о периоде, в котором происходит последовательность затмений, создавая своего рода "проход" между ними.
В данном случае коридор затмений начинается с лунного затмения 14 марта и завершается солнечным затмением 29 марта 2025 года.
Влияние коридора затмений на человека
С точки зрения астрологии, коридор затмений считается временем повышенной энергетической активности, когда происходят значимые изменения и трансформации в жизни людей.
Астрологи полагают, что в этот период могут обостряться эмоции, возникать неожиданные ситуации и происходить важные события, влияющие на дальнейший ход жизни.
Однако с научной точки зрения, влияние коридора затмений на человека не подтверждено.
Рекомендации на период коридора затмений
Несмотря на отсутствие научных доказательств влияния затмений на человека, многие люди предпочитают следовать рекомендациям астрологов в этот период.
Считается, что в коридор затмений следует:
- избегать принятия важных решений и начала новых проектов;
- проявлять осторожность в финансовых вопросах;
- уделять внимание своему эмоциональному состоянию и избегать конфликтов;
- заниматься практиками, способствующими внутреннему равновесию, такими как медитация или йога.