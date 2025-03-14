Сегодня начинается период, известный как коридор затмений.

Этот промежуток времени берет начало с лунного затмения 14 марта и завершается солнечным затмением 29 марта.

В астрологии считается, что такие периоды обладают особой энергетикой, влияя на эмоциональное состояние и события в жизни людей.

Все подробности — в нашем материале.

Что такое коридор затмений

Коридор затмений — это промежуток времени между двумя затмениями, когда одно следует за другим с интервалом в две недели.

Название "коридор" отражает представление о периоде, в котором происходит последовательность затмений, создавая своего рода "проход" между ними.

В данном случае коридор затмений начинается с лунного затмения 14 марта и завершается солнечным затмением 29 марта 2025 года.

Влияние коридора затмений на человека

С точки зрения астрологии, коридор затмений считается временем повышенной энергетической активности, когда происходят значимые изменения и трансформации в жизни людей.

Астрологи полагают, что в этот период могут обостряться эмоции, возникать неожиданные ситуации и происходить важные события, влияющие на дальнейший ход жизни.

Однако с научной точки зрения, влияние коридора затмений на человека не подтверждено.

Рекомендации на период коридора затмений

Несмотря на отсутствие научных доказательств влияния затмений на человека, многие люди предпочитают следовать рекомендациям астрологов в этот период.

Считается, что в коридор затмений следует: