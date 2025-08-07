В четверг, 7 августа, в Украине идет 1261-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10.17 Зеленский сообщил, что созвонится сегодня с европейскими лидерами для продолжения обсуждения результатов вчерашних контактов США и РФ по поводу завершения войны.

В частности, запланированы переговоры с канцлером Мерцем, представителями Франции и Италии, контакты на уровне советников по нацбезопасности.

"Важно обсудить ключевые детали", - пишет президент Украины и озвучивает, как он видит возможное завершение войны.

"Первое: прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе – это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно продолжительный мир. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может оказаться действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье: долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и Европой", - пишет Зеленский.

Отметим, что пока такой алгоритм не подтверждала ни одна из сторон.

9.11 Паблики Крыма пишут о налете ракет на полуостров и работе ПВО.

8.55 Россияне нанесли удар "Шахедами" по железнодорожной инфраструктуре, сообщил глава правления “Укрзализныци” Евгений Перцовский.

По его словам, в ночь на четверг была атакована Приднепровская железная дорога.

По данным "Укрзализныци", не ходят поезда до станции Чаплино, также они не отправляются с нее. Чаплино расположено в Днепропетровской области, в 25 километрах от линии фронта - границы Донецкой области.

8.46 Сообщают о взрыве в Николаеве.

8.35 В Кривом Роге ночью также были прилеты.

Жители слышали взрывы и видели вспышки ночью. Местные паблики показали также видео утреннего задымления.

Власти сообщили о прилете по нежилому зданию.

8.29 Россия вновь пытается захватить Херсон, сосредоточив удары на ключевых объектах инфраструктуры и транспортных маршрутах, пишет CNN.

По информации канала, одной из главных целей стало рассечение города на две части путем ударов по мосту, соединяющему островную часть Херсона — Корабел — с основной территорией.

8.08 Одна из прифронтовых дорог, затянутых антидроновыми сетками.

Судя по дыму, вокруг бушуют лесные пожары.

8.05 Украинские дроны атаковали Афипский НПЗ и воинскую часть в Славянске-на-Кубани. Оба объекта в Краснодарском крае.

Также прилет был по железнодорожной станции Суровикино в Волгоградской области (последнее видео), сообщают российские власти, а также паблики.

7.58 В результате массированной атаки по Днепропетровской области пострадали предприятия, объекты инфраструктуры и жилой сектор.

В Днепре повреждены или уничтожены административное здание, транспортное предприятие, 8 многоэтажек и один частный дом.

Сгорели 12 автомобилей, еще 17 получили повреждения. Также возникли пожары, в том числе на территории предприятия и рядом с жилыми домами.