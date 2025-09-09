В Непале - маленькой горной стране, зажатой между Китаем и Индией, вспыхнули массовые акции протеста, которые перешли в кровопролитие.

Началось всё 4 сентября, когда вступило в силу решение властей страны закрыть доступ к 26 крупнейшим социальным сетям, включая Facebook, Instagram, X, YouTube, Reddit, так как они не выполнили требований национального законодательства (TikTok, кстати, выполнил и под запрет не попал).

Это вызвало недовольство молодых граждан страны (средний возраст непальцев - 25 лет, а безработица среди молодежи на очень высоком уровне) и в тех же соцсетях активно обсуждали способы борьбы с нововведением.

Одним из центров обсуждения стал инстаграм-аккаунт Z Generation Nepal, стремительно набравший популярность.

Именно здесь появилось сообщение с призывом к молодым непальцам выйти на акцию протеста под здание парламента в столице Непала Катманду.

Мирной акцию назвать было сложно: протестующие почти сразу пошли на штурм парламента, используя самодельное оружие вроде дубинок, бутылок с зажигательной смесью. Чтобы помешать этому, полиция применила водомёты и слезоточивый газ, а когда не помогло и это, то в ход пошли сначала резиновые, а затем и боевые пули. Сообщается по крайней мере о 19 погибших и нескольких сотнях раненых.

Впрочем, подавить протесты это не помогло - на улицы вышли ещё больше людей и контроль над большей частью территории столицы властями был утерян. Президент и другие высокопоставленные чиновники были вынуждены эвакуироваться в более безопасные районы страны.

На этом фоне правительство пошло на уступки: министр внутренних дел Рамеш Лекхак подал в отставку, взяв на себя ответственность за жертвы, а премьер заявил, что правительство отзывает запрет на деятельность соцсетей.

Впрочем, было уже поздно: протестующими двигало уже не желание добиться уступок, а жажда мести, и протесты продолжились.

Утром ситуация и вовсе стала катастрофической: деморализованная полиция уже почти не оказывала сопротивления протестующим, тем удалось захватить и поджечь здания парламента, Верховного суда и другие объекты.

Уже днём правительство подало в отставку, а протесты перешли в погромы: вслед за зданием парламента сожгли резиденцию президента, а также дома премьера и министра внутренних дел. Самого министра сильно избили, а его жену и попросту забили насмерть: её обгоревшее тело позже нашли на развалинах.

Протестующие уже заявили, что власть в стране переходит в их руки и анонсировали создание новых органов власти.

Однако установят ли контроль над страной на самом деле - вопрос пока открытый.

Президент Рам Чандра Паудел уже опроверг слухи, что он подал в отставку.

При этом появилась и "третья сила" - армия заявила, что управление государством она берёт на себя, так что в целом Непал может ожидать двое- или даже троевластие.

До событий 8-9 сентября власть в Непале принадлежала коалиции левых партий: пропрезидентский "Непальский конгресс" придерживается социал-демократической идеологии, а премьер Кхадга Прасад Шарма Оли и вовсе представлял маоистскую Коммунистическую партию Непала.

Поэтому не удивительно, что в своей внешней политике власти Непала ориентировались на коммунистический Китай, тогда как правая оппозиция во главе с монархистской партией Rastriya Prajatantra Party выступала за сближение с родственной с религиозной и этнической точки зрения Индией. Правые после событий 8 сентября призвали к отставке правительства, однако тон протестам задавали всё-таки не они и вряд ли они станут основными выгодоприобретателями от происходящего.

Кто же стоял за "Революцией зумеров"?

Ключевой фигурой является Судан Гурунг, в прошлом – известный диджей и владелец популярного ночного клуба. Резкий поворот в судьбе Судана Гурунга произошёл в 2015 году, когда в результате землетрясения он потерял сына. Тогда-то Гурунг и занялся общественной деятельностью, основав благотворительную организацию Hami Nepal, которая получила большую популярность в Непале: к 2024 году численность волонтёров движения превысила 1600 человек.

Примерно с 2020 года Hami Nepal постепенно начинает политическую деятельность: одной из первых стала акция "Enough is Enough", участники которой требовали прозрачности в принятии и проведении антиковидных мер, а в 2023–2024 Hami Nepal организовала несколько массовых голодовок с требованием реформировать систему образования и начать борьбу с коррупцией в муниципалитетах.

В 2025-м именно Hami Nepal стала ядром протеста, в частности, именно с ней связывают инстаграм-аккаунт Z Generation Nepal, который координировал протесты.

Публично поддержал протест музыкант Бален Шах – ещё один политик новой волны, в 2022 году неожиданно для многих победивший на выборах мэра столицы Непала Катманду. Бален Шах находился в оппозиции к властям страны, критикуя их за неэффективность управления и коррупцию. Сегодня именно Балена Шаха называют наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя временного правительства страны, а также фаворитом предстоящих президентских выборов.

Примечательна и символика протеста: Z Generation Nepal осознанно сделала ставку на школьников и студентов, призвав людей старше 27 лет воздержаться от участия в уличных акциях 8 сентября. Что же до молодых людей, то им рекомендовали приходить в школьной и студенческой форме, брать с собой книги и другие подобные атрибуты молодёжной жизни.

Впрочем, буквально сразу стала обсуждаться и геополитическая подоплёка событий.

Как уже говорилось выше, основные "мейнстримные" партии Непала ориентировались либо на Китай, либо на Индию, между которыми в последнее время наметилось сближение и улучшение отношений на почве противостояния с США. И вот теперь все политики старой формации (как прокитайские, так и проиндийские) могут быть (в случае, если протестующие удержат власть) либо выброшены с политической сцены, либо оттеснены на второй план, а им на смену придут "новые люди", скептически относящиеся и к Китаю, и к Индии: к примеру, упомянутый выше Бален Шах заявлял, что Китай "не уважает" Непал, а Индия "видит в непальцах нищих".

В таких условиях в России уже стала популярна версия, что в Непале случилась "инспирированная Западом цветная революция", чтоб создать на границах проблемы и Индии, и Китаю, а, возможно, и вновь рассорить обоих.

Впрочем, пока четких свидетельств такой теории нет.

Во-первых, тот же Бален Шах, помимо Индии и Китая, критикует также и Запад, и в частности США: по его словам, американцы "вымывают" из Непала лучшие умы, чтобы с их помощью строить свою страну, так как сами они для этого "слишком ленивы".

Бален Шах активно протестовал против программы помощи США федеральной системе Непала, которая, по словам Балена Шаха является покушением на суверенитет страны.

Что же до Hami Nepal и её лидера Судана Гурунга, то хотя в местных и индийских медиа и встречались утверждения о том, что организация поддерживается Госдепом США, никаких доказательств этому в настоящий момент нет. Да и в риторике победителей "Революции зумеров" чаще звучат призывы к созданию независимого и самодостаточного государства, чем утверждения о необходимости копирования западных моделей.

Однако, о чем бы изначально не говорили лидеры протестов, очевидно, что в небольшой, бедной, изолированной от внешнего мира стране, зажатой между Китаем и Индией, трудно будет реализовать любые идеи, если они не опираются на поддержку Китая, Индии или Запада (хотя ориентироваться на последний непальцам, с учетом ухудшения отношений США с Пекином и Дели, может быть довольно рискованно).

Так или иначе, но геополитический выбор новым руководителям Непала делать придется. И это может действительно стать ещё одной точкой напряжённости, как внутри самой страны, так и в ее отношениях с соседями.