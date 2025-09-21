Сегодня исполняется три года с начала частичной мобилизации в России.



Тогда были мобилизованы, по официальным данным, 300 тысяч солдат (по неофициальным гораздо больше), и это стало одним из факторов, который изменил ход войны.



До начала мобилизации главной проблемой российской армии было кратное численное превосходство ВСУ.



К началу полномасштабной войны Россия имела самую малочисленную сухопутную армию в своей истории со времен Петра Первого – около 300 тысяч человек. Военная доктрина РФ исходила из вполне логичного предположения, что ни одна крупная военная держава на Россию не нападет из-за фактора ядерного оружия. Поэтому Москве не нужно было содержать огромную сухопутную армию, а достаточно несколько сот тысяч солдат, часть из которых имели хорошую подготовку и могли быть использованы для решения задач в войнах ограниченной интенсивности вроде Южной Осетии, Сирии или же Донбасса в 2014-2015 годах.



Почему тогда руководство России решилось на полномасштабное вторжение в Украину, хотя это ее военная доктрина не предусматривала, а значит и армия институционально к нему не была готова, отдельный и весьма загадочный вопрос.



Но можно констатировать тот факт, что вторжение в Украину войска РФ начали численностью немногим более 200 тысяч человек (включая подразделения "ЛДНР"). Это примерно столько же, сколько на момент вторжения насчитывали сухопутные войска Украины (ВСУ плюс Нацгвардия и пограничники). За счет призыва резервистов из оперативного резерва первой и второй очереди (они все стояли на учете в ТЦК, а потому были привлечены к службе в короткие сроки), а также притока добровольцев и мобилизованных, уже через несколько месяцев после начала вторжения силы обороны Украины достигли миллиона человек. А российские силы вторжения из-за тяжелых потерь в численности заметно уменьшились. И перевес в живой силе у ВСУ стал многократный, что и привело к тяжелым поражениям РФ в Харьковской области и к вынужденному отступлению российских войск с правого берега Днепра.



Мобилизация в РФ ситуацию на фронте резко изменила.

Численное преимущество ВСУ было ликвидировано, и уже к декабрю 2022 года украинское наступление было остановлено на всех направлениях, хотя и ценой больших потерь.



С тех пор мобилизации в РФ более не проводилось, а армия пополняется за счет контрактников.



При этом регулярно появляются прогнозы о том, что в России "вот-вот" будет объявлена новая волна мобилизации. Так как, по логике, в любой стране число желающих добровольно идти на войну, пусть и за большие деньги, является ограниченным. А потери на фронте большие и их нужно восполнять.



К мобилизации время от времени призывают и некоторые Z-блогеры, заявляя, что России не хватает солдат для активизации штурмовых действий, а потому и продвижение такое медленное.



На новую мобилизацию, а, точнее, на начало после нее массовых протестов в РФ, есть расчет и в Киеве. Премьер Венгрии Виктор Орбан, пересказывая свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле прошлого года, сказал, что президент Украины уверен: в середине 2025 года Россия будет вынуждена объявить мобилизацию, что вызовет внутреннюю дестабилизацию.



Но уже и лето прошло, а мобилизация так и не была объявлена. Не оправдались до того и прочие прогнозы о новой волне.



Почему?



Очевидно, что Кремль мобилизацию проводить не хочет. Иначе в РФ уже бы давно к ней прибегли, вместо того, чтобы искать контрактников и завлекать их огромными выплатами.



Причины этого, в целом, понятны.



Во-первых, отсутствие мобилизации - один из главных факторов стойкости российского общества к жертвам в войне. Когда на фронт идут добровольно, то отношение к потерям совсем другое, чем когда мобилизуют принудительно чьих-то родственников или друзей. Не факт, что новая волна мобилизации приведет к каким-либо сильным внутренним потрясениям, на которые надеются в Киеве, но поддержка войны и общая лояльность к власти в российском обществе наверняка снизится, что может аукнуться проблемами в самых разных сферах жизни. Многие люди будут уезжать из страны, выводить деньги.

Во-вторых, мобилизация резко обострит главную проблему российской экономики – нехватку рабочей силы. Придется завозить еще больше мигрантов, что усилит напряжение по их поводу в обществе (и без того немалое).



В-третьих, и в главных, пока нет серьезного снижения притока контрактников. Что многих удивляет, но имеет свое объяснение.



Дело в том, что набор добровольцев на войну в РФ далеко не всегда добровольный. Значительная часть отправляется на фронт принудительно.



Прежде всего, это солдаты-срочники. В сети есть немало историй о том, как их принуждают подписывать контракт офицеры. В год в России призывают на срочную службу около 300 тысяч человек. Если даже хотя бы треть из них подпишет контракты, это уже в среднем почти 10 тысяч человек в месяц. Кроме того, по сути, принудительно отправляются на фронт многие подозреваемые в преступлениях. Им предлагают подписать контракт в обмен на закрытие уголовного дела. Таких также ежемесячно тысячи.



Кроме того, по-прежнему много и тех, кто хочет заработать на войне. И потенциально их еще может быть немало. Например, из-за санкций острый кризис охватил российскую угольную отрасль. Многим шахтерам не платят зарплату и часть из них может принять решение отправиться "за длинным рублем" на фронт.



Плюс к тому все больше появляется и иностранных наемников. А в боях в Курской области участвовали северокорейцы (и, по слухам, они могут вновь появиться на поле боя).



Все это пока позволяет поддерживать достаточный для постоянного пополнения армии ежемесячный набор солдат для войны и наращивать численное преимущество над ВСУ. Тем более, что мобилизация в Украине идет не без проблем, значительная часть бойцов уходит в СОЧ (СЗЧ - укр.), из-за чего численность действующей украинской армии, в отличие от российской, не увеличивается, а уменьшается.



Но, понятно, что все описанные выше факторы могут действовать еще долго, но не вечно.



И если война затянется, то новой мобилизации в РФ вряд ли удастся избежать. Вопрос лишь в том, когда наступит эта необходимость, и пойдет в таком случае Кремль на мобилизацию, либо предпочтет закончить войну, если будет такая возможность.



Кроме того, нельзя забывать, что сейчас осуществляется революция в военном деле, которая сама по себе может поменять ход войны. Имеется в виду использование дронов и искусственного интеллекта. Дроны играют все большую роль, заменяя во многих случаях людей. И если одна из воюющих сторон сможет надолго вырваться вперед в использовании этих технологий, добившись того, что управляемые ИИ дроны будут уничтожать все живое на позициях противника, сумев нейтрализовать при этом вражеские дроны, то переломить ход войны можно будет и без отправки на штурмы больших масс людей.



Правда, пока Украина и Россия в использовании новых технологий идут "след в след" и ни одной из сторон не удалось надолго захватить в них превосходство. Но это, естественно, не означает, что подобного не может произойти в будущем. И если произойдет, то станет намного более важным фактором, чем мобилизация.