Польские футбольные фанаты во время прошедшего вчера матча варшавской "Легии" с украинским "Шахтером" в Кракове скандировали "К черту УПА и Бандеру".

Об этом сообщают СМИ.

Кроме того, как сообщается, ультрас "Легии" пронесли на трибуны стадиона баннер о Волынской резне с надписью "Мы помним Волынь", который офицер безопасности ФК "Шахтера" запретил проносить.

Помимо этого, они слали оскорбления в адрес донецкого клуба: "Шахтер к**ва".

Отметим, что украинский клуб проиграл этот матч со счетом 1:2, потеряв ничью на последних секундах.

Не так давно в Польше произошел скандал из-за флага УПА на концерте Макса Коржа. Флаг развернули в толпе зрителей на варшавском стадионе PGE Narodowy.

В середине августа президент Польши Кароль Навроцкий призвал криминализовать демонстрацию символики ОУН-УПА и сажать за это в тюрьму. Он назвал бандеровцев из ОУН-УПА "убийцами и извращенцами".

Как мы писали, в Польша считают ОУН-УПА организаторами Волынской резни - массовых убийств поляков во время Второй мировой войны. Эти события польский сейм официально признал актом геноцида.