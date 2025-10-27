В понедельник, 27 октября, в Украине идет 1342-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 27 октября

10.12 В Киеве отменили экстренные отключения света и ввели графики, сообщает "Укрэнерго".

10.07 Новый командующий штурмовыми войсками Валентин Манько опубликовал в своих соцсетях военные карты с линией фронта. Карты охватывают самый напряжённый участок фронта, где активнее всего наступают российские войска - от Покровска до восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

В военных пабликах уже отметили, что карта Манько сильно отличается от того, что дает украинский ресурс Deep State. На некоторых участках разница до 9 км не в пользу ВСУ.

Отметим, что недавно главком Сырский провёл совещание с командирами, воюющими на Покровском направлении, заявив им о недопустимости искажения и сокрытия информации о реальном положении дел на фронте.

9.54 "Бусификация – это правильно", - заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

"По-другому мы не сможем. Иначе что, останавливаемся? Хорошо, вопросов нет – собираем сумки и идем в Карпаты. А вы уверены, что нас в Карпатах не достанут? Принуждение должно быть, но люди этого не понимают", - заявил Апостол.

9.28 Аварийные отключения света ввели уже в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

9.19 В Киеве, Киевской, Днепропетровской и Сумской областях вводятся аварийные отключения света.

Вчера сообщалось, что свет у бытовых потребителей отключать не будут.

8.44 РФ заявляет, что над Москвой и областью этой ночью было сбито 40 беспилотников.

Всего, по данным российского минобороны, ПВО обезвредила 197 дронов.

8.30 Российским войскам удалось в Покровске перерезать дорогу на Павлоград, что создало угрозу для украинской обороны на западных подступах к городу.

Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец. По его данным, россияне сумели продвинуться в промзону западной части города и закрепиться вдоль железной дороги от Межевой, фактически замкнув фланг наступающих группировок.

Это, по словам эксперта, представляет наибольшую опасность для всей Покровско-Мирноградской агломерации. Расстояние между позициями российских войск в промзоне и районом Красного Лимана на северо-востоке от Покровска теперь составляет менее 9 километров.

В самом Покровске, пишет Машовец, ВСУ уверенно контролируют лишь северную часть города - территорию севернее железнодорожной станции, хотя и ее россияне плотно заминировали сбросами с воздуха.

В центре города и районе Собачевка идут бои, и сейчас сложно понять, какая там у кого зона контроля.

Машовец подтверждает, что Покровске россияне не ведут классических штурмов, а применяют тактику "скрытого проникновения" малыми пехотными группами по 5–10 человек, накапливаясь и атакуя лишь там, где это выгодно. Это делает структуру обороны ВСУ хаотичной и затрудняет украинским подразделениям выявление проникших групп.

Эти группы действуют между позициями ВСУ, часто в гражданской одежде, пытаясь закрепиться в кварталах южной части города - от района Леонтовичей до промзоны.

К северу небольшим российским группам удалось закрепиться в южной части Родинского (район улиц Кантемирова и Южная). На южных подступах, по линии Чунишино – Новопавловка, передовые подразделения РФ, по данным Машовца, сумели соединить фланги и продвинулись в районы Солнечного и Шахтерского в южной части Покровска.

Таким образом, пишет эксперт, 2-я армия РФ за последние недели достигла заметных тактических успехов, продвинувшись в южных и западных районах города.

Машовец подчеркивает, что говорить о полном окружении украинских сил в Покровске и Мирнограде пока нет оснований. Однако угроза окружения становится реальной: для этого российским войскам достаточно продвинуться еще примерно на девять километров на северо-восток. По его оценке, бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию вступают в решающую фазу.