Во вторник, 18 ноября, в Украине идет 1364-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 18 ноября

9.08 В "ДНР" заявляют о прилетах по Зуевской и Старобешевской ТЭС, из-за чего обесточены многие населённые пункты, остановились котельные и фильтровальные станции на захваченной части Донецкой области.

8.38 Ещё один прилёт по железной дороге был в Харьковской области.

По данным вице-премьера Кулебы, в Берестине Харьковской области пострадал железнодорожник.

Вечером сообщалось ракетных ударах по этому городу. Там погибла девушка 17 лет, девять человек получили ранения.

8.15 В Днепре ночью произошла атака по железнодорожной инфраструктуре, сообщили местные власти.

Повреждены пригородное депо, ремонтный цех и здание вокзала.

7.47 В Днепре ночью была массированная атака "Шахедов".

По данным главы Днепропетровской ОВА Гайваненко, повреждены транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение питания, объекты инфраструктуры, шесть многоквартирных домов, гаражи и более 20 автомобилей. Еще три машины уничтожены.

Также повреждена редакция "Суспильного" и "Украинского радио", сообщили в телекомпании.

В здании возник пожар, выбиты окна и двери, повреждены перекрытия и крыша (последнее видео). В момент удара сотрудников внутри не было.

В Самаровском и Павлоградском районах области отмечены повреждения инфраструктуры.