Утром 31 октября умер участник Сталинградской битвы Иван Залужный, которого украинцы могли видеть на плакатах вместе с политиками Порошенко и Зеленским. В мае 2021 Ивану Залужному исполнилось 103 года.

Залужный потерял летом 2014 года своего единственного внука, который пошел воевать на Донбасс. В 2015 году он стал лицом кампании ко "Дню памяти и примирения". И, по сути, был единственным ветераном Великой Отечественной войны, который согласился публично поддержать провозглашённый украинскими властями после Майдана тезис о необходимости примирения ветеранов ВОВ и УПА.

О смерти Залужного сообщил бывший глава Запорожской ОГА Константин Брыль в Facebook.

"Ушел из жизни Иван Аникиевич Залужный.

С его именем в Запорожской области и по всей Украине связаны очень героические и патриотические воспоминания. Ведь Иван Аникеевич защищал нашу страну от коричневой чумы, а его родной внук отдал жизнь за Украину. Легендарный запорожский ветеран пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14 горнострелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел не только всю войну, но и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии.

В 2021 году ему исполнилось 103 года. Он прожил достойную жизнь и всегда будет примером для многих! Это большая потеря для всех нас.

Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Ивана Аникиевича Залужного!", - написал Брыль.

Напомним, в 2015 году Залужный стал символом Дня победы и Дня памяти и примирения. Социальный ролик, где морской пехотинец времен Второй мировой рассказывает о своем внуке, погибшем в АТО, получил большой резонанс.

Как писала "Страна", ветеран Великой Отечественной войны Иван Залужный заявлял, что Институт нацпамяти использовал без разрешения снимок его рукопожатия с ветераном УПА Мирославом Симчичем в честь Дня памяти и примирения 8 мая 2017 года.

Напомним, в августе этого года в т.н. "ДНР" ввели уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.