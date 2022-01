Метеорологи американского штата Флорида предупредили о том, что в связи с похолоданием в штате игуаны замерзают и в оцепенении могут падать с деревьев.

Об этом сообщает в Twitter подразделение Национальной метеорологической службы США (NWS) по Майами и Южной Флориде.

"Игуаны - хладнокровные. Они замедляются или становятся неподвижны, когда температура падает до 40 градусов по Фаренгейту (чуть более 4 градусов по Цельсию) и ниже. Они могут падать с деревьев, но они не умерли", - говорится в сообщении метеорологов.

Кроме того, зоолог Стейси Коэн в эфире телеканала WPBF рассказала, что игуаны спят на ветвях деревьев, когда становится холодно, они больше не могут держаться и потому часто падают.



Столбик термометра в воскресенье, 30 января, в Южной Флориде опускался до -4 градусов. В ближайшие дни в штате должно стать теплее.



Природный катаклизм, в полосе которого оказались порядка 50 миллионов американцев, зародился в районе Южной и Северной Каролине и направился вдоль атлантического побережья на север - через Делавэр, Нью-Джерси и Нью-Йорк в штаты Новой Англии.

Jan 30: A cold morning...not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard...but we have our own lizards to worry about.



Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas? #Iguanas #flwx pic.twitter.com/ornSpetd6a