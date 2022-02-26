В субботу, 26 февраля, государственное предприятие "Укравтодор" призвало граждан начать демонтировать дорожные знаки по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет #1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передавайте местной власти или дорожникам", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" уточнили, что у противника наблюдается проблема со связью, а на местности они не ориентируются. Поэтому чиновники призвали "помочь им попасть прямо в ад".

Напомним, в СНБО предупреждают, что на форумах и в группах в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевской области появились подозрительные лица, которые спрашивают, как проехать в Киев. В Совбезе подозревают, что таким образом маршрут разведывают вражеские диверсанты.

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