За 12 мая в Донецкой области в результате обстрелов погибли 4 мирных жителя: 2 в Новоселовке, 1 в Авдеевке и 1 в Лимане, еще 5 человек получили ранения.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Кроме того, появилось видео последствий обстрелов в Красном Лимане.

Ранее мы писали, что за прошлые сутки россияне ранили двух мирных жителей Донбасса – в Нью-Йорке и Новоселовке Лиманского района.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.