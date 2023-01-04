Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об ударе по Курахово Донецкой области.

Об этом он написал в своем Телеграм.

Тимошенко заявил, что россияне ударили по частному сектору города.

"Повреждены окна, кровли, фасады частных домов. Также повреждена теплосеть. Пострадавших нет", – написал Тимошенко.

В ночь с 3 на 4 января этот город уже подвергался обстрелам. Как писала "Страна", россияне продолжали стрелять по всей линии фронта в Донецкой области и из-за обстрелов Курахово погиб один человек, еще четверо были ранены.

3 января войска РФ тоже обстреляли Курахово. Вчера там пострадал жилой квартал, погиб один человек.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.