По Курахово нанесли новый удар. Повреждены жилые дома и теплосеть
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об ударе по Курахово Донецкой области.
Об этом он написал в своем Телеграм.
Тимошенко заявил, что россияне ударили по частному сектору города.
"Повреждены окна, кровли, фасады частных домов. Также повреждена теплосеть. Пострадавших нет", – написал Тимошенко.
В ночь с 3 на 4 января этот город уже подвергался обстрелам. Как писала "Страна", россияне продолжали стрелять по всей линии фронта в Донецкой области и из-за обстрелов Курахово погиб один человек, еще четверо были ранены.
3 января войска РФ тоже обстреляли Курахово. Вчера там пострадал жилой квартал, погиб один человек.
Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.