Министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти сообщил, что Лондон не будет отправлять свои войска в Украину.

Об этом он заявил во время визита в Азербайджан, пишет азербайджанское агентство APA.

"Это немыслимо, это означало бы ввязывание НАТО в конфликт", - сообщил Докерти.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников удвоить помощь Украине для освобождения территорий.

Также мы писали, что Британия расширит обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.