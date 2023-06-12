Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 12 июня.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки ВГК: доклады с Хортицкого и Таврийского направлений. Тяжелые бои, погода не благоприятствует, но движение вперед есть. МВД и СБУ доложили, что уже проводят "стабилизационные мероприятия" на освобожденных территориях. Обсуждали вопрос укрытий по всей стране: согласно отчетам, результаты неутешительные.

Напомним, на днях Владимир Зеленский пообещал, что скоро все ощутят результаты контрнаступления ВСУ.

А сегодня украинские военные сообщили об освобождении Новодаровки в Запорожской области.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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