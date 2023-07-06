С 1 августа принять участие в программе "еОселя" смогут все нуждающиеся украинцы. До сих пор воспользоваться ею могли только военные, правоохранители, медики и педагоги. Было выдано 1,7 тыс. кредитов на сумму 2,3 млрд. грн.

Об этом сообщает глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Вскоре подать заявки смогут все желающие граждане Украины, не имеющие собственного жилья, или в собственности которых менее 52,5 кв. м (если человек живет один) и дополнительно 21 кв. м – на каждого члена семьи.

Условия участия в программе:

первый взнос – от 20%;

срок кредитования – до 20 лет;

процентная ставка – 7%;

купить можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Участие в программе принимают Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank.

Напомним, украинские власти уведомили ЕС, что благодаря помощи Брюсселя и МВФ закрыли дефицит бюджета на 2023 год.

Ранее "Страна" писала, почему в Киеве дорожает аренда жилья и что будет с ценами дальше.

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