Стали известны подробности ранения полицейского в Киеве во время задержания преступника
"Страна" узнала подробности ранения полицейского в Киеве во время задержания вооруженного преступника 11 сентября.
"Ранение в ногу получил участковый офицер полиции Оболонского района столицы", - рассказывает источник "Страны" в правоохранительных органах.
Он также добавил, что проводилось задержание киевлянина, которого разыскивали по подозрению в убийстве.
"Проводились оперативные мероприятия по поиску преступника, который 10 сентября в 23:00 в Оболонском районе столицы на остановке общественного транспорта ножом убил человека, нанеся ему ранение в живот. Во время задержания, преступник оказал сопротивления и ранил сотрудника полиции", - говорит источник.
Он также добавил, что злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Ранее мы писали о том, что в Киеве поймали преступника, который при задержании ударил полицейского ножом.
А также, что в Днепре спутнице застреленного полицейским водителя сообщили о подозрении.
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