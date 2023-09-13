"Страна" узнала подробности ранения полицейского в Киеве во время задержания вооруженного преступника 11 сентября.

"Ранение в ногу получил участковый офицер полиции Оболонского района столицы", - рассказывает источник "Страны" в правоохранительных органах.

Он также добавил, что проводилось задержание киевлянина, которого разыскивали по подозрению в убийстве.

"Проводились оперативные мероприятия по поиску преступника, который 10 сентября в 23:00 в Оболонском районе столицы на остановке общественного транспорта ножом убил человека, нанеся ему ранение в живот. Во время задержания, преступник оказал сопротивления и ранил сотрудника полиции", - говорит источник.

Он также добавил, что злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее мы писали о том, что в Киеве поймали преступника, который при задержании ударил полицейского ножом.

А также, что в Днепре спутнице застреленного полицейским водителя сообщили о подозрении.

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