В воскресенье, 16 марта, в Украине идет 1117-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:21 Во Львове военкомы вытащили мужчину из магазина, запихнули в бусик и уехали.

На видео слышны крики мужчины "отпустите!" и возмущения прохожих.

08:10 Видео дома в Чернигове, куда вечером попал беспилотник.

Частично разрушены два этажа. О пострадавших не сообщалось.

08:00 Россияне вчера вечером атаковали город Изюм в Харьковской области ударными БпЛА. Один человек погиб, сообщает ГСЧС.

Зафиксировано три попадания в частном жилом секторе. В результате обстрела горели жилые дома, также сухая трава площадью 1 га.

Пострадали 3 человека, из них 2 подростка. Один человек погиб.

67-летняя женщина получила обломочные ранения, с открытым переломом была госпитализирована, к сожалению, от полученных травм скончалась, сообщает ОВА.

Пострадали еще двое 17-летних парней и 76-летняя женщина, госпитализированы в медучреждение.