В среду, 23 июля, в Украине идет 1246-й день войны с Россией.

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Последние новости

16.13 Конфликт гражданских с ТЦК на вокзале Львова.

За мужчину, которого пытались задержать, заступился раненый военный.

15.58 Украина сегодня на переговорах с РФ "будет настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности, ударов по гражданской инфраструктуре", сообщил Зеленский.

Он отметил, что РФ накануне ударила по энергетике в Сумской области.

14.48 Украинцы жалуются, что в "Укрзализныце" до сих пор существует давняя проблема - перекупщики автоматически скупают все билеты на поезда с помощью ботов и фейковых аккаунтов сразу после старта продаж, чтобы потом перепродать в несколько раз дороже.

Особенно активны они в летний сезон.

14.39 Основной задачей украинской делегации в Стамбуле сегодня вечером будет договориться о прямой встрече Зеленского и Путина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в делегации.

14.30 В Стамбуле у дворца Чираган в ожидании переговоров Украины и РФ уже собираются журналисты.

Предварительно, встреча начнется в 19:00.

13.49 В Азербайджане на фоне конфликта с РФ арестовали двух своих граждан, которые воевали в составе "Вагнера", за совершение военных преступлений в Украине.

Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов были завербовали в ЧВК из российских исправительных колоний, где отбывали сроки. 10 июля Сабаильский районный суд Баку арестовал их на четыре месяца.

На родине их обвиняют в применении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине, а также в попытке вербовки других людей для участия в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер".

Это первый подобный случай с "вагнеровцами" на постсоветском пространстве.

12.50 Российская делегация также отправилась в Стамбул, где вечером запланирован третий раунд переговоров с Украиной, сообщил Песков.

Состав делегации РФ остался прежним - ее возглавляет Мединский.

12.43 Сирия официально запросила у Турции военную помощь в борьбе с "террористическими группировками", сообщает Anadolu со ссылкой на источник в минобороны Турции.

"Руководство Сирии официально запросило у Турции помощь в укреплении оборонного потенциала и борьбе со всеми террористическими группировками, в первую очередь "Исламским государством". В соответствии с данным запросом мы продолжаем работу для обеспечения обучения, консультаций и технической поддержки для усиления оборонного потенциала САР" - пишет издание.

12.34 Из Минобороны уходит кураторша "Резерва" и руководительница "Армии дронов" - замминистра Черногоренко.

Она сообщила о своей отставке, не называя причин.

В ведомстве она отвечала за цифровизацию процессов.

12.24 Утренний конфликт гражданских с ТЦК в Микуличине Ивано-Франковской области.

Полиция заявляет, что толпа защищала мужчину, которого задержали после отказа показать документы и попытки убежать.

12.09 Источник ТАСС в российской делегации подтверждает, что переговоры в Стамбуле состоятся сегодня вечером.

12.07 Украинская делегация уже отправилась в Стамбул на переговоры, которые должны начаться в 19:00, сообщает Суспильне со ссылкой на источник в ОП.

Россия все еще публично не подтверждала, что примет участие в переговорах сегодня.

11.47 Задержание военного в Харькове попало на видео.

По данным местных пабликов, военком попался на взятке.

11.42 Прилеты по энергетике были не только в Сумской, но и Полтавской области, сообщает Укрзализныця, чьи объекты пострадали.

Энергоснабжение уже возобновлено на большинстве участков.

11.37 Турецкие СМИ подтверждают, что третий раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле состоится сегодня в 19:00.

Россия все еще публично не подтверждала, что примет участие в переговорах сегодня.

11.27 Трамп сообщил о торговой сделке с Японией, и что "по его указанию" Токио инвестирует в Штаты 550 млрд долл.

"Мы только что заключили грандиозную сделку с Японией — возможно, самую крупную в истории. По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в Соединённые Штаты, и США получат 90% прибыли. Эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест — ничего подобного ещё не было", - пишет Трамп.

По его словам, для Японии будут установлены тарифы в размере 15%, она откроет свой рынок для американских товаров - автомобилей, грузовиков, риса и других продуктов.

11.07 В законе о НАБУ одним из важнейших изменений стало право следователей проникать без решения суда в жилища подозреваемых в особо опасных преступлениях.

Новая норма звучит так: "Следователь, дознаватель, прокурор имеют право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилище или иное владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей, предотвращением непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности, либо с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 112, 115–119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152–156-1, 258, 258-1, 259 Уголовного кодекса Украины, либо в случае необходимости неотложного изъятия или сохранения доказательств, относящихся к таким преступлениям".

Этот список статей касается посягательств на жизнь и здоровье (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, убийства, тяжелые телесные повреждения, пытки, угрозы убийством и оставление в опасности), также преступления против свободы, чести и достоинства (незаконное лишение свободы или похищение человека, захват заложника, торговля людьми), преступления против половой свободы и неприкосновенности, а также террористические преступления, включая вовлечение в совершение террористического акта и заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (например минирование).

10.34 Третий раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле состоится сегодня в 19:00 по Киеву, сообщили украинским СМИ в пресс-службе администрации президента Турции.

10.23 Главком Сырский допустил, что ВСУ снова пойдут в наступление, если Украина получит больше военной помощи.

"У нас есть очень мотивированные и отважные солдаты, которые способны наступать. Но им нужны современные и надёжные средства защиты", - заявил главком в интервью The Washington Post.

При этом Сырский признает нехватку систем ПВО, ракет, бронетехники и артиллерийских снарядов (WP пишет, что закончились и дальнобойные ракеты ATACMS), а также проблемы с мобилизацией. Он считает, что больше желающих отправиться на войну будет, если увеличить выплаты.

"Если увеличить выплаты — будет больше желающих", — сказал главком, отметив, что Россия имеет возможность платить контрактникам гораздо больше Украины.

Судя с его слов, наступление в Курской области в прошлом году было продиктовано не только военными нуждами, но и критикой оборонительной тактики ВСУ.

"Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное", - говорит Сырский.

Он заявил, что в отставку не собирается, но "должен делать больше и лучше".

10.17 В Сумах и области по-прежнему частично отсутствует свет после ночной атаки, сообщает облэнерго.

9.34 Зеленский своим указом определил состав украинской делегации для третьего раунда переговоров с РФ.

Делегацию снова возглавит Умеров, но уже в статусе секретаря СНБО, в ее состав войдут 14 представителей из МИД, ОП, ВСУ, СБУ, разведки и омбудсмена.

9.25 В Украине этой ночью было 26 прилетов дронов ("Шахеды" и имитаторы) в 14 локациях, сообщают Воздушные силы.

Из 71 БПЛА удалось сбить\подавить 27.

Атакованы были Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Напомним, что ночью были прилеты в Кривом Роге. Повреждены частное и промышленное предприятия, солнечные панели, не используемое здание и частные дома. В Синельниковском районе также повреждены фермерское хозяйство с техникой, админздание, магазин, амбулатория, спортзал, школа, заведение культуры.

9.13 CNN публикует новые кадры, подтверждающие близкие отношения Трампа и Эпштейна.

Как стало известно, Эпштейн присутствовал на свадьбе Трампа и Марлы Мейплз в 1993 году, а также они тепло общались на модном показе Victoria's Secret в 1999 году в Нью-Йорке.

Напомним, Эпштейна подозревали в организации секс-вечеринок с малолетними для западной элиты.

Сторонники Трампа критикуют его за то, что Белый дом не раскрывает всю информацию по делу Эпштейна, который умер в тюрьме в 2019 году.

Одновременно СМИ, которые поддерживают демократов, начали массово писать о былой дружбе Трампа с Эпштейном (о чем и ранее было известно).

8.26 "У меня такое ощущение". Трамп намекнул, что финансовую помощь США Украине могли разворовать.

"Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что ещё хуже — не только технику, но и наличные. Так что, думаю, однажды мы захотим узнать об этом, правда? Им ведь полагалось покупать оборудование за свой счёт, но у меня такое ощущение, что они потратили не каждый доллар на это оборудование", - заявил президент США.

8.19 Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4.

Это обновленная версия самой дальнобойной баллистической ракеты турецкого производства.

Как заявила компания Roketsan, Tayfun Block-4 весит более 7 тонн, достигает скорости свыше пяти Мах и способна поражать стратегические цели, включая ПВО, командные пункты и ангары, с отклонением не более 5 метров.

Длина ракеты составляет около 10 метров, диаметр - 938 мм.

8.11 Российские войска продвинулись близ границ Днепропетровской области - в районе Комара, Воскресенки и Александрограда.

Как сообщает Deep State, они также продвинулись под Торецком в районе Леонидовки и Дылеевки (бои ведутся в селе Александро-Шультино).

Также есть ряд продвижений у РФ на Лиманском направлении - под Торским и в район Карповки, где россияне, судя по всему, перешли речку Нитриус (направление - в сторону Оскольского водохранилища).

8.03 В Подольском районе Киева задержан мужчина, устроивший стрельбу во дворе жилого дома.

По данным полиции, он открыл огонь из травматического оружия по движущемуся автомобилю.

Причиной стал конфликт с водителем, произошедший накануне.

1.44 В Кривом Роге зафиксированы прилёты "шахедов" в нескольких местах. В том числе на предприятие, частные дома, сообщил глава города Александр Вилкул.