Анализируем итоги 1276-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

У российских войск крупное продвижение в Серебрянском лесничестве, сообщает военный паблик Deep State.

Россияне продвинулись как со стороны Дибровы на юго-запад, в направлении Северского Донца, так и в сторону Серебрянки с востока.

Ухудшается ситуация под Константиновкой в Донецкой области. После ударов ФАБов там разгорелись масштабные пожары. Повреждены инфраструктурный объект, 21 многоэтажка, 5 админзданий, ТЦ, торговые павильоны, ранен человек, сообщает ОВА.

Позже стало известно, что повреждена газораспределительная станция, и город остался без газа.

Украинские военные пишут, что до Констаниновки российским войскам осталось пять километров.

"Чтобы остановить стремительное продвижение к городу, нужны люди. А где их взять? Если основное пополнение личного состава состоит из бедолаг, пойманных чёрт знает где, да ещё и с кучей справок о плохом здоровье... Есть подозрение, что Генштаб скоро зае...тся гонять команды "пожарников" из дыры в дыру", - пишет один из украинских военных пабликов.

Отметим, что на южных подступах к Константиновке россияне сейчас штурмуют укрепрайон ВСУ по линии Клебан Быка, Щербиновки, Плещеевки и Александро-Шультино. Россия сегодня официально заявила о захвате Александро-Шультино, а также Катериновки под Клебан Быком. Украина этого не подтверждала, как и военные паблики, поддерживющие ВСУ.

Сегодня ночью дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию в городе Унеча Брянской области. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (“Мадяр”).

Станция “Унеча” является крупнейшим узлом магистрального нефтепровода “Дружба”. Объект уже атаковали в ночь на 13 августа. Напомним, что на днях украинские дроны нанесли удар еще по одной такой станции - “Никольское” в Тамбовской области.

После этих ударов остановилась перекачка нефти в Венгрию и Словакию, что вызвало возмущение этих стран, но позже поставки возобновились. Сейчас поставки снова остановлены, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Ночью поступила новость о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!" - написал Сийярто.

В офисе премьера Венгрии Орбана заявили, что Трамп "очень зол" из-за ударов Украины по нефтепроводу.

Еще после первого обстрела "Дружбы" премьер Венгрии написал об этом письмо Трампу, а сейчас опубликовал ответ. "Мне неприятно это слышать. Я очень зол. Скажи об этом Словакии. Ты мой большой друг", - написал президент США от руки.

Также сегодня после второго обстрела, из-за которого постановки нефти в Венгрию по "Дружбе" снова остановились, Будапешт пожаловался на действия Украины в Еврокомиссию.

При этом из-за постоянных ударов Украины по НПЗ Россия сталкивается с ростом цен на бензин и риском дефицита, пишут «Коммерсантъ» и Financial Times.

С начала августа оптовые котировки обновляют исторические максимумы, несмотря на запрет экспорта топлива для крупных производителей.

Эксперты называют среди причин внеплановые остановки НПЗ, аварии, перегруженность транспортной инфраструктуры, высокий внутренний спрос в отпускной сезон и активный экспорт в Азию до введения ограничений.

По данным FT, ситуацию усугубляют удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, в результате которых, по оценке аналитика «Финама» Сергея Кауфмана, из строя выведено не менее 10% перерабатывающих мощностей. Украинские атаки по железнодорожной инфраструктуре в центральной России вызвали задержки грузовых перевозок топлива.

28 июля власти РФ полностью запретили экспорт бензина, однако это не стабилизировало рынок. «Даже при действующем запрете на экспорт внутренний спрос удовлетворяется не полностью. А отсутствие опубликованной статистики по запасам усиливает беспокойство рынка», — отметил Кауфман.

Операторы АЗС ожидают, что вслед за ростом оптовых цен подорожает и бензин для потребителей.

Тюрьма для беглецов за кордон

Премьер Юлия Свириденко подала сегодня в Раду законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный побег за границу.

Документ предлагает наказывать за незаконное пересечение границы или за попытку такового во время военного положения - штрафом от 119 до 170 тыс. грн или лишением свободы на срок до трех лет.

При этом можно будет избежать уголовной ответственности, если вернуться в Украину в течение трёх месяцев после пересечения границы и сообщить о нарушении (если к этому моменту человеку еще не сообщат о подозрении).

Отметим, что сейчас уклонистов, которые пытаются незаконно пересечь границу и уйти за границу через Тису или горы, чаще всего доставляют в ТЦК. Также им грозит административный штраф. Уголовной ответственности нет.

Во-вторых, законопроект предлагает установить ответственность за нарушение срока пребывания за границей для призывников, военнообязанных и резервистов - штраф от 34 до 51 тыс. грн или тюремный срок от 3 до 5 лет. При возвращении в течение месяца после истечения установленного срока пребывания за рубежом, ответственность не применяется.

Кто устанавливает этот срок - в документе не оговаривается. Но, вероятно, речь о людях, которые выезжают за рубеж в командировки либо в отпуск, имея ограниченное по времени разрешение от работодателя (такое практикуется на предприятиях, где есть бронь, а также в отдельных военных подразделениях). Будет ли устанавливаться срок для остальных людей и если да, то исходя из чего - пока неизвестно.

Также вводится уголовная ответственность за демонтаж пограничных укреплений - видимо, это направлено против жителей приграничных сёл, которые часто переправляют людей за границу.

Законопроект вызвал возмущение у ряда нардепов.

Нардеп Гончаренко напомнил, что родной брат премьера Свириденко уехал на учебу в Лондон во время войны и не вернулся (брат премьер-министра является главой Черниговской областной федерации стрельбы и по возрасту подпадает под мобилизацию). Гончаренко уверен, что Рада не поддержит законопроект.

Также бросилось в глаза, что скандальный документ появился как раз в тот день, когда правительство обещало наоборот облегчить выезд из страны - для парней 18-22 лет. Свириденко ранее обещала, что решение будет наработано до конца текущей недели, но теперь заявила, что нужно больше времени.

По словам премьера, Кабмин "ещё прорабатывает" вопрос, так как есть "очень много нюансов".

"Мы работаем над задачей президента найти путь, как давать возможности выезжать заграницу. Этот предмет требует широкого обсуждения, и мы ведем эту дискуссию вместе с военными, потому что есть очень много нюансов. Ищем оптимальный путь", - заявила Свириденко сегодня в Раде.

После того, как тема с тюрьмой для нарушителей границы стала обсуждаться в довольно негативном свете, на подмогу премьеру пришло МВД. Ведомство сообщило, что это оно разработало скандальный законопроект.

"Сегодня, к сожалению, мы видим массовые попытки уклониться от мобилизации из-за незаконного выезда за границу. Как показывает практика, административные штрафы не сдерживают нарушителей. Наша ответственность – обеспечить безопасность государства и поддержать его обороноспособность в самое сложное время", - заявляет МВД.

Помимо сроков за незаконный выезд, предлагается передать рассмотрение админдел об этом пограничникам – "это быстрее и эффективнее".

В мае Госпогранслужба сообщала, что с момента начала полномасштабной войны при попытке незаконно пересечь кордон были задержаны 46 тысяч человек. Более свежей статистики не публиковалось.

При этом, по данным румынских пограничников только за 7 месяцев с начала этого года и только через русско-украинскую границу нелегально перешло 5000 украинцев.

Отметим, что уголовная ответственность за незаконный переход границы вступает в резкое противоречие идущими сейчас мирными переговорами, а также прогнозами украинских чиновников о возможности остановить войну в этом году.

Такие инициативы наоборот показывают, что Киев настраивается на продолжение боевых действий и интенсивную осеннюю кампанию.

А также на то, что, несмотря на экстраординарные меры по охране границы, число желающих бежать из Украины не уменьшается. Что в свою очередь говорит о крайне низкой мотивации украинцев продолжать войну.

Эксперты уже говорят и о серьезных внутриполитических последствиях принятия данного законопроекта.

Так, политолог Юрий Романенко считает, что законопроект об уголовной ответственности за побег из Украины свидетельствует об оформлении в Украине «диктаторского режима, копирующего основные инструменты сталинского СССР» .

По его мнению, такими решениями Банковая «своими руками формирует революционную ситуацию в условиях войны».

Также он видит множество других негативных последствий в случае принятия правительственного законопроекта.

«Введение криминальной ответственности за бегство из Украины будет иметь несколько важных и тяжелейших последствий. Во-первых, еще больше вырастет такса по обилечиванию желающих выехать. Ради этого все и задумывалось.

Во-вторых, криминализируя уже выехавших, Украина напрочь отбивает мотивацию сюда возвращаться. Большинство и не вернется, а потому ускорит выход из гражданства, дабы ничего не иметь общего с концлагерем.

В-третьих, криминализация позволит обращаться в Европу по выдаче таких сограждан. Теперь же это криминальная статья.

В-четвертых, на бегство через границу государство мотивирует с применением оружия. Благо, если ты априори уже преступник, то оружие повышает шансы перебежать. Следствием будет резкий рост насилия на границе. Следствием будет резкий рост количества охранителей границы. То есть, государство вместо пополнения бригад ЗСУ будет содержать десятки тысяч вертухаев.

В-пятых, поднимая планку насилия относительно своих граждан, государство делегитимизирует себя, что резко увеличивает возможность вооруженного восстания или подобных форм сопротивления государственной политике.

В-шестых, учитывая принятие исторического закона вчера (закона о национальной памяти - Ред.), который устанавливает режим подавления инакомыслия в духе 30-х годов в СССР можно сказать, что практически оформился диктаторский режим, копирующий основные инструменты сталинского СССР, но без идеологии, организации и ресурсов СССР. Пятнадцать лет назад я говорил, что в момент, когда местные феодалы увидят, что не могут удерживать население, они попытаются его закрепостить ограничив выезд за рубеж. Это уже практически произошло. Фактически Банковая такими решениями своими руками формирует революционную ситуацию в условиях войны», - пишет Романенко.

Вопросы гарантий безопасности

Вчера западные СМИ написали, что уже написаны несколько сценарией гарантий безопасности для Украины.

Свои варианты уже разработали министры обороны США, Украины, Германии, Франции, Финляндии, Великобритании и Италии, сообщает журналист Reuters Идрис Али со ссылкой на американского чиновника. По его словам, эти предложения будут представлены их советникам по национальной безопасности.

Зеленский уже подтвердил, что советники данные документы получили.

По данным Reuters, один из вариантов – направить в Украину европейские войска, но возложить командование и управление ими на США (хотя Трамп ранее отвергал участие американских войск в любом виде).

Также американским и европейским планировщикам потребуется время, чтобы определить, какие действия будут приемлемы для Кремля и осуществимы с военной точки зрения.

Напомним, Москва уже заявила, что для нее неприемлемо любое присутствие западных войск в Украине.

Украинское издание "Зеркало недели" пишет со ссылкой на источники, что вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил Зеленскому и европейцам два варианта гарантий, которые не понравились присутствующим.

Первый вариант предполагает гарантии, аналогичные пятой статье устава НАТО, подразумевающей оказание помощи всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них. Как заявил источник, после слов Вэнса настроение присутствующих сразу же упало, так как подобная схема подразумевала, что все, кто берет на себя такую ответственность, обязуются поставлять не только оружие, но и военную силу. Но союзники по НАТО сейчас к такому явно не готовы.

Второй вариант – усиление ВСУ за счет установления численности украинских войск, называется целевая цифра в 350-400 тысяч человек. Под данным источника, Вэнс сразу же подчеркнул, что США не будут финансировать ВСУ, но готовы продавать вооружение для них через европейские страны. Этот вариант также расстроил европейцев из-за перспектив огромных расходов.

При этом CNN пишет, что никакой конкретики по гарантиям США союзникам пока не предоставили. Об этом телеканал сообщил, ссылаясь на переговоры госсекретаря Рубио с европейцами.

Рубио только заверил, США будут участвовать, но в ограниченной роли, а Европа должна взять на себя ведущую роль. Европейцы с этим согласились.

Основной темой переговоров американцев и европейцев была возможная поддержка США с воздуха. При этом в администрации Трампа есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов, но "наблюдается большая открытость" к использованию беспилотников.

В то же время генсек НАТО Рютте сказал, что вообще пока нет никакой конкретики относительно возможного ввода в Украину европейских войск после завершения войны, после чего категорически выступает Москва.

Напомним, глава МИД РФ Лавров заявил вчера, что Москва против ввода иностранных войск в Украину и предложил вернуться к идеям гарантий безопасности, которые содержались в проекте Стамбульских договоренностей весной 2022 года - гарантии Украине предоставляются пятью постоянными членами Совета безопасности ООН – США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией.

Детальнее о проблемах с гарантиями Украине мы писали здесь.

Для России возвращение к формату Стамбула - один из сценариев заключения сделки в целом, пишет Reuters со ссылкой на источники в руководстве РФ. Другой вариант - трехстороннее соглашение Россия-Украина-США. Впоследствии оно может быть подтверждено Советом Безопасности ООН.

Альтернатива - это продолжение войны. "Есть два выбора: война или мир, и если нет мира, то будет ещё больше войны", — сказал один из источников.

Собеседники, близкие к Кремлю, сообщили агентству, что саммит на Аляске "предоставил наилучшие шансы на мир с начала войны". Там "были конкретные дискуссии об условиях России, и Путин продемонстрировал готовность пойти на уступки (имеется в виду отказ от требований вывести ВСУ со всей территории Херсонской и Запорожской областей с сохранением требований вывести украинские войска со всего Донбасса - Ред.). Хотя экономические вопросы для Путина второстепенны, он понимает экономическую уязвимость России и масштаб усилий, необходимых для того, чтобы продвинуться гораздо дальше в Украине".

При этом в Москве не знают, будет ли Украина готова уступить подконтрольную ей часть Донбасса. Но говорят, что если она этого не сделает, то война продолжится. Также война продолжится, если Украина не откажется от вступления в НАТО и не провозгласит нейтральный статус. Кроме того, источники подтвердили, что Кремль выступает против присутствия иностранных войск в Украине.

В общем, судя по публикациям в западных СМИ, переговоры уже фактически зашли в тупик. Киев и Европа хочет ввода войск стран НАТО в Украину в качестве гарантий безопасности, а Кремль против этого. Кремль же хочет получить всю Донецкую область, но Зеленский отказывается выводить войска.

Но, отметим, что все эти инсайды идут, как правило, из враждебной и Трампу, и России медиасреды. И на деле переговоры могут протекать не совсем так, как описывается сейчас.

Характерный момент - США засекретили от Лондона и других союзников разведданные о переговорах по Украине, пишет CBS News со ссылкой на источники.

Директор национальной разведки Тулси Габбард 20 июля издала директиву для разведчиков, предписывающую, чтобы вся информация о российско-украинских переговорах не передавалась партнерам США.

В частности, этой информацией нельзя делиться с так называемыми "Пятью глазами" - разведывательным альянсом, куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Судя по такой секретности, у Трампа опасаются, что союзники по западному блоку могут попытаться сорвать любые договорённости с Россией.

Впрочем, пока действительно мало признаков того, что идет какое-либо движение к мирным договоренностям.

Так, Лавров сегодня снова заявил, что встреча Зеленского и Путина на данный момент не запланирована. При этом, по словам главы МИД РФ, российский президент будет готов к такой встрече, "когда будет готова повестка дня для саммита, пока ее нет".

Также Лавров утверждает, что Зеленский на встрече в Вашингтоне ответил отказом на все предложения Трампа по завершению войны.

"Существует несколько принципов, которые Вашингтон считает обязательными для принятия в рамках мирного соглашения, включая отказ Украины от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский сказал "нет" всему. Он даже отказался отменить законодательство, запрещающее русский язык", - утверждает глава МИД РФ.

Отметим, что и сам украинский президент вчера дал отказ и по русскому языку, и по выводу войск из Донбасса, и по привлечению Китая в качестве одного из гарантов.

Однако есть некоторые признаки, которые указывают, что Трамп все ж таки видит перспективы договоренностей.

Как пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп считает, что для прекращения войны Киеву придется принять сделку, "в основном на условиях России".

По его данным, президент США "по-прежнему не склонен оказывать давление на Путина, убеждённый, что у него больше рычагов влияния (чтоб заставить принять условия сделки - Ред.) на Украину и европейских союзников".

«Он давно считал, что Россия имеет преимущество в самой войне и её нужно склонить к мирным переговорам, - сказал один из источников. - Украина же, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому есть больше возможностей для давления, чтобы заставить её согласиться на сделку».

Именно такой смысл подразумевал вчерашний пост Трампа о том, что "очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакую на страну-захватчика".

По словам представителя администрации, Трамп "просто пытался списать отсутствие у Украины рычагов влияния на переговорах на политику Байдена».

Диверсант из СБУ. Что известно о подрывнике "Северных потоков"

История с задержанием в Италии украинца, который причастен к подрыву "Северных потоков", обрастает подробностями.

СМИ уже назвали имя подозреваемого - Сергей Кузнецов - и опубликовали его фото. Немецкие следователи считают Кузнецова координатором подрыва газопроводов "Северный поток".

По данным Der Spiegel и The Wall Street Journal, он не участвовал в подводных работах, а руководил группой, состоявшей из двух военных и четырех гражданских водолазов. Их наняло в мае 2022 года специальное украинское подразделение, а сами взрывы на трубопроводах произошли в сентябре того же года.

Кузнецов, 49-летний отставной капитан Вооружённых сил Украины и бывший сотрудник СБУ, был арестован итальянской полицией неподалёку от города Сан-Клементе вечером, когда сопровождал сына в университет. Ранее он зарегистрировался в отеле под своим настоящим именем. По информации Open online, Кузнецов прибыл в Италию с семьёй на отдых, но местные карабинеры установили его личность после проверки данных гостиницы.

Сейчас он находится в полиции Риччоне, а апелляционный суд Болоньи должен принять решение о его экстрадиции в Германию. Суд должен был начаться сегодня, но был отложен, поскольку украинец заявил, что владеет только русским и украинским языками - и теперь суд будет ждать переводчика.

Сергей Кузнецов

Операция по подрыву газопроводов, как сообщается, имела кодовое название "Диаметр".

Для её проведения арендовали парусник "Андромеда" в немецком Ростоке, используя поддельные документы. На борту находились спрятанные гидрокостюмы, кислородные баллоны и взрывчатка. Во время ночных погружений водолазы установили как минимум четыре заряда весом от 14 до 27 килограммов, сделанных на основе экзогена и октогена и оснащённых взрывателями замедленного действия.

Украинские власти при этом отрицают свою причастность к подрыву газопроводов.

Итальянское агентство ANSA сообщает, что Кузнецова также проверяют на предмет возможной связи с февральским взрывом в порту Савоны, когда пострадал мальтийский нефтяной танкер Seajewel, перевозивший российскую нефть в обход санкций. По версии итальянской полиции, речь могла идти о диверсии сторонников Украины.

А Der Spiegel пишет, что у Кузнецова есть два украинских паспорта на разные имена.

Это "может указывать на причастность украинских государственных органов к сокрытию предполагаемого диверсанта", считает издание. К тому же Кузнецов неоднократно пересекал границу Украины под своим настоящим именем с осени 2023 года, и "по-видимому, чувствовал себя в безопасности".

Куда летит "Фламинго"

В Сети разразился скандал по поводу возможно "засвета" производства ракет "Фламинго", которые маркированы как украинские, но внешне являются почти точной копией британских FP-5 Milanion, недавно представленных на международных выставках.

Российские паблики утверждают, что вычислили локацию производства "Фламинго" - Вишневое под Киевом. Они заявляют, что идентифицировали предприятие по кадрам, опубликованным в прессе.

Достоверность этой локации не подтверждена. Но в украинских пабликах уже идут возмущения, что из-за пиара могли слить очередной секретный объект.

"Мы снова, еще не успели достроить завод, уже на весь мир рассказали и показали, как это будет выглядеть, куда будет лететь и так далее. Что очень странно в условиях современной войны, ведь противник всё это тщательно отслеживает и реагирует — сразу ищет производство и инструменты для противодействия", - написал представитель 3-й штурмовой бригады Жорин.

При этом в украинских телеграм-каналах пишут, что пригласить журналистов на производство и опубликовать эти кадры решила сама компания-производитель в целях саморекламы, поскольку государство не торопилось заказывать ракеты. В связи с этим "компания и решила подтолкнуть государственные органы на подписание с ней многомиллионного контракта на поставки ракет". Для этого сделали фото ракеты, также дали СМИ видео ее запуска.

После этого Зеленский, напомним, заявил, что Украина планирует зимой запустить массовое производство "Фламинго".