Во вторник, 2 сентября, в Украине идет 1287-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11.18 Армия РФ продвинулась в Днепропетровской области около Малиевки, захватив при этом Воскресенку, сообщает Deep State.

Также россияне продвинулись на севере Харьковской области у границы с РФ.

10:37 Трамп и Путин не договаривались о встречах с Зеленским - ни двухсторонних, ни трехсторонних, заявил помощник президента РФ Ушаков.

"Сейчас все говорят о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это... насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - сказал Ушаков на полях саммита ШОС.

10:32 Киевские школьники спустились в метро в первый полноценный учебный день из-за атаки БПЛА.

10:15 Еще кадры из Сум после ночной атаки.

Горело нежилое здание, сообщает МВД.

10:10 Сообщают о взрывах в Ирпени Киевской области.

10:01 Над центром Киева летает дрон, сообщают столичные паблики.

09:29 В Киеве слышна работа ПВО.

Столичные паблики пишут о налете дронов.

КГГА подтверждает, что ПВО работает по дронам.

09:21 Воздушная тревога в Киеве и северных областях.

08:45 Ночью была массированная атака дронов по Ростову. В городе пострадали две многоэтажки.

08:33 В Сумах в результате ночного удара дронов был крупный пожар.

Атака пришлась по нежилым зданиям в Заречном районе города, сообщает ОВА.

08:14 Ночью россияне атаковали Украину 150-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сбито или подавлено 120 БПЛА разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

07:48 Ночью дроны ударили по предприятию в Белой Церкви под Киевом.

По данным ГСЧС, есть погибший.