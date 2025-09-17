В среду, 17 сентября, в Украине идет 1302-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
7.58 "Укрзализныця" сообщает о ночном ударе по железнодорожным подстанциям.
Из-за этого идут задержки поездов на Днепровском направлении. На обесточенные маршруты вывели десятки резервных тепловозов.
Судя по сообщению, основной удар был в районе станции Знаменка Кировоградской области - отменены или сокращены поезда, которые через неё идут.
Также есть проблемы со стыковкой поездов, идущих в Европу.
7.47 Ночью дроны атаковали объекты в Черкасской и Кировоградской областях.
В Кропивницком и Смеле идут отключения электричества. По данным местных властей, пострадали объекты инфраструктуры.
В Кировоградской области отдельно был прилёт по железной дороге. Это следует из сообщений о задержках поездов, идущих через станцию Знаменка (уже недавно подвергавшуюся обстрелу).