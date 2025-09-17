В среду, 17 сентября, в Украине идет 1302-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

7.58 "Укрзализныця" сообщает о ночном ударе по железнодорожным подстанциям.

Из-за этого идут задержки поездов на Днепровском направлении. На обесточенные маршруты вывели десятки резервных тепловозов.

Судя по сообщению, основной удар был в районе станции Знаменка Кировоградской области - отменены или сокращены поезда, которые через неё идут.

Также есть проблемы со стыковкой поездов, идущих в Европу.

7.47 Ночью дроны атаковали объекты в Черкасской и Кировоградской областях.

В Кропивницком и Смеле идут отключения электричества. По данным местных властей, пострадали объекты инфраструктуры.

В Кировоградской области отдельно был прилёт по железной дороге. Это следует из сообщений о задержках поездов, идущих через станцию Знаменка (уже недавно подвергавшуюся обстрелу).