Государственное бюро расследований (ГБР) продолжает расследовать дело против народного депутата Владимира Вятровича о "банкете в честь Голодомора".

Об этом заявил сам Вятрович в интервью газете "Телеграф".

"Это дело уже шесть лет пытаются расследовать, ищут какой-то "состав преступления". Оно до сих пор не закрыто, периодически поднимаются очередные документы, меня вызывают на допросы", - рассказал экс-глава Института национальной памяти.

Напомним, это дело было открыто в 2020 году по обращению нардепа Максима Бужанского.

Он возмущался тем, что на банкет, который организовали в ходе конференции на тему Голодомора (ее провел Вятрович в статусе директора Института нацпамяти в 2018 году), было выделено полмиллиона бюджетных гривен. В меню подавали блинчики с красной рыбой, куриные канапе, грудинку с ананасом, пирожные и в целом шесть видов блюд из мяса и птицы.

Бужанский утверждал, что фуршет, рассчитанный на 400 гостей, по факту посетило гораздо меньше народу - в чем нардеп усмотрел возможное хищение бюджетных средств. Сам Вятрович это отрицает.

Ранее сообщалось, что правоохранители оценили сумму потерь от сделки Института национальной памяти с кейтеринговой компанией в устроенной Владимиром Вятровичем вечеринке в дни памяти Голодомора в полтора миллиона гривен.