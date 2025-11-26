В среду, 26 ноября, в Украине идет 1372-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 26 ноября

9.22 Генсек НАТО Рютте считает возможным завершение войны в Украине уже до конца года.

Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналиста испанской газеты El País. Хотя позже добавил, что прогнозировать что-то сложно.

"Всегда сложно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир скоро наступит. Конечно, после женевских переговоров необходимо провести ещё несколько встреч, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого", - заявил Рютте.

При этом Рютте сказал, что "мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы".

8.41 Украинские власти готовы согласиться с большинством пунктов мирного плана Трампа за исключением 3 ключевых его пунктов: ограничений численности ВСУ, членства в НАТО и территориальных уступок.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Киеве.

7.50 В Запорожье число пострадавших в результате обстрела увеличилось до 18 человек, сообщает ГСЧС.