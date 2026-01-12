В американском Сан-Франциско в пятницу прошли протесты водителей служб такси Lyft и Uber против беспилотных роботакси Waymo (Google).

Об этом сообщает газета The Independent.

Таксисты требуют более строгого регулирования для своих беспилотных конкурентов после серии инцидентов.

"Похоже, к ним не предъявляются те же требования, что и к нам, водителям", - заявил участник демонстрации перед офисами Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам.

В частности, сообщается, что в сентябре автомобиль Waymo совершил незаконный разворот, но полиция не смогла выписать штраф, потому что за рулем не было человека. В октябре автомобиль Waymo раздавил популярную в этом районе кошку по кличке Кит Кэт. А накануне Рождества неисправные автомобили Waymo заблокировали улицы Сан-Франциско во время масштабного отключения электроэнергии.

Напомним, полтора года назад в китайском городе Ухань таксисты объявили забастовку из-за нового сервиса беспилотного такси Apollo Go от интернет-гиганта Baidu. Водители обвиняли роботакси в "отъёме рабочих мест у низовых слоев населения".

Также мы писали, что в 2024 году компания Tesla презентовала беспилотные роботакси и автобус.