Пентагон тайно купил и опробовал устройство, которое может вызывать "гаванский синдром". Его приобрели около года назад за восьмизначную сумму.

Об этом написал телеканал CNN со ссылкой на рассказы нескольких источников.

По словам источников, устройство купило подразделение Министерства внутренней безопасности США в последние дни правления президента Джо Байдена. Его изучение все еще продолжается. Причем некоторые представители американской власти сомневаются в способности устройства вызывать симптомы, которые описывают как "гаванский синдром". А изучавшие оружие специалисты не уверены, что оно может излучать радиоволны на несколько километров.

По словам источника, устройство компактное и помещается в рюкзак, некоторые его компоненты произведены в России. Как американские спецслужбы узнали о существовании устройстве и у кого его купили, неизвестно.

"Гаванский синдром" - симптомы неустановленного происхождения, от которых с конца 2016 года страдают американские военные и государственные служащие по всему миру. К ним относятся головная боль, звон в ушах, нарушение мыслительных способностей, головокружение и проблемы со слухом.

В 2023 году разведсообщество США пришло к выводу, что "гаванский синдром" не связан с действиями иностранных противников, включая Россию.

Напомним, на выходных The New York Post сообщила о применении американским спецназом в Венесуэле некоего нового оружия, которое действовало по принципу сверхмощной звуковой волны. Издание привело слова человека, который рассказал, что чувствовал, будто его голова взрывается изнутри, а также у всех пошла кровь из носа. Почему оружие при этом не действовало на самих американцев, непонятно.