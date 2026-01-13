Нелегально пересечь украинско-белорусскую границу легче, чем границы со странами Евросоюза.

Об этом сообщает издание "Слидство.Инфо" по итогам журналистского эксперимента.

"Сколько там ездил – ни разу не поймали", – рассказал журналистам перевозчик Евгений, незаконно переправляющий украинских мужчин через границу с Беларусью.

Издание сообщает, что это направление побега становится все более популярным среди украинцев. Поход длится от трех до шести дней, ведь людей высаживают в 10-30 километрах от границы. В Беларуси мужчин ждут работники КГБ, которые расспрашивают о военной технике, объектах и прилетах.

"Там просят сдавать позиции", – рассказывают беглецы.

Сообщается, что стоимость такого маршрута – $8 тысяч с человека.

Ранее в Госпогранслужбе заявили, что в Украине в 2025 году более 13 тысяч мужчин были задержаны при попытке незаконного пересечения границы. Чаще всего их ловили на границе с Евросоюзом, но 1400 человек задержали при попытке побега в Беларусь.

