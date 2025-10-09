Вчера в парламенте было провалено голосование за судей Конституционного суда. Рада не смогла назначить двоих судей КСУ по своей квоте. Ни один из четырех кандидатов, претендовавших на два кресла, не набрал необходимого количества голосов народных депутатов.

В КСУ до недавнего времени вообще не было необходимого кворума в 12 человек. Но после того, как в июне и в сентябре было назначено двое судей по президентской квоте, кворум появился, но не стабильный - стоит хотя бы двум судьям взять самоотвод (а такое случается) рассмотрение дела приостанавливается.

Поэтому приход новых судей по парламентской квоте виделся многими как возвращение КСУ в полноценное рабочее состояние.

Но не получилось.

По данным источников "Страны" в парламенте, причины лежат в двух плоскостях.

Первая и главная - все кандидаты были отобраны при участи Совещательной группы экспертов, решающий голос в которой имеют три международных эксперта, фактически подконтрольные западным посольствам и священным с ними грантовыми структурам. Как уже писала "Страна", с этой средой с лета у Офиса президента затяжной конфликт, а потому к любым кандидатам, которых они утверждают, по умолчанию отношение подозрительное.

Второй момент связан с давним внутренним противостоянием внутри команды Зеленского между руководителем фракции "Слуг народа" Арахамии и главой Офиса президента Ермаком, на который накладывается недовольство (пусть и публично не высказываемое) части нардепов отношением к ним со стороны Банковой. По итогу, даже те кандидаты, которые были для Офиса приемлемые (например, Тропин), недобрали необходимого числа голосов.

При этом ситуация в целом по Конституционному суду выходит далеко за рамки внутриаппаратной борьбы.

КСУ может сыграть ключевую роль в политических событиях уже в ближайшем будущем.

Например, если все ж таки дойдет дело до мирных соглашений по завершению войны в Украине и для этого потребуется вносить изменения в Конституцию (по границам, языку, нейтральному статусу и т.д.), то все эти изменения должны будут пройти через КСУ.

Кроме того, если власти попробуют на первых послевоенных выборах продвинуть некие новации вроде электронного голосования, то, скорее всего, они будут также оспорены в КСУ и от его решения будет зависеть реализуются ли данные изменения.

Также уже высказываются сомнения в конституционности заключенной правительством Украины с США "ресурсной сделки", ключевая часть которой вообще засекречена и не утверждалась Радой. Через КСУ, теоретически, можно признает ее недействительной, если у кого-то возникнет в этом сильная потребность.

Наконец, даже если вынести за скобки все описанные выше вопросы (пока продолжается война они малоактуальны, а перспективы мирного урегулирования сейчас туманны), то, как минимум, есть одна тема, по которой решение КСУ может радикально повлиять на политическую ситуацию стране - вопрос о санкциях СНБО, которые стали главным инструментом Зеленского для управления внутренними процессами, включая подавление оппонентов и прочих неугодных, и заканчивая переделом собственности. При этом юристы и правозащитники уже давно заявляют, что введение санкций против граждан Украины является антиконституционным. И если КСУ вынесет аналогичный вердикт, то это может привести к тектоническим сдвигам во внутренней политики страны, так как Банковая лишится своего важнейшего рычага давления.

Поэтому за происходящим с Конституционном судом в политических кругах Украины следят очень внимательно, а Банковая пытается гарантировать свой полный контроль над этим органом.

Подробнее о причинах провала вчерашнего голосования и о ситуации вокруг КСУ читайте в статье "Страны".

Вакансии заполняются медленно

"Что ж, уважаемые коллеги, к сожалению, сегодня мы не назначили ни одного судьи Конституционного Суда Украины. В соответствии с частью 21 статьи 208 со значком 4 Регламента Верховной Рады Украины я прошу комитет по вопросам правовой политики объявить новый конкурсный отбор на замещение вакантной должности судьи Конституционного Суда Украины", – заявил председатель парламента Руслан Стефанчук после состоявшегося в среду, 8 октября, провального голосования за кандидатов на должность судьи КСУ.

По квоте Верховной Рады остаются незанятыми две вакансии. На них претендовали следующие кандидаты:

член правления Центра политико-правовых реформ, сопредседатель совета Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко, которая также является советником Стефанчука;

директор департамента международного сотрудничества и представительства Минюста Захар Тропин;

главный научный консультант сектора развития законодательства по вопросам правовой политики Исследовательской службы Верховной Рады Оксана Клименко;

прокурор Офиса Генерального прокурора Тарас Цымбалистый.

Конкурс был объявлен 22 мая 2024 года и проходил одновременно с конкурсом на замещение вакантных должностей в КСУ по квоте президента. Президент, парламент и съезд судей назначают по шесть судей суда по результатам конкурсного отбора. В данный момент в КС только 13 судей, решения по соответствию Конституции принимают не менее 10 судей в составе Большой палаты. А для начала рассмотрения дел нужен кворум в 12 судей.

После того, как по президентской квоте были назначены судьями КСУ Александр Водянников и Юрий Барабаш, главе государстве осталось выбрать еще одного судью. Тогда как съезду судей, как и Верховной Раде - двоих.

Но вернемся к конкурсу в парламенте.

Кандидаты на должность судей КСУ в коридорах Рады. Фото: Юлия Кириченко

Экспертам наперекор

Как писала "Страна", в ходе конкурса документы претендентов на должность судьи КСУ изучает Совещательная группа экспертов (СГЭ) из шести человек, трое из которых представляют парламент, президента и совет судей, а другие трое - представители международных организаций с решающим правом голоса. СГЭ проводит собеседования с участниками конкурса, оценивая их "моральные качества и уровень компетентности в сфере права".

Не все в парламенте считают участие СГЭ в конкурсном отборе приемлемым, такие настроения были и при принятии закона о введении международников, но тогда "нажал" Офис президента, на которого, в свою очередь давили западные партнеры (это было одним из условий евроинтеграции).

Но критики никуда не делись, и сложные отношения с СГЭ дали о себе знать в ходе конкурса. Например, издание ЗН утверждало, что в комитете в ходе подготовке голосования по кандидатам потребовали от СГЭ их досье, но получили отказ со ссылкой на защиту персональных данных и "достаточность решения группы как независимого совещательного органа". В ответ "правовой" комитет не стал спешить с проведением собеседований с кандидатами.

Комментируя отношения с СГЭ в среду, глава профильного в этом вопросе Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов ("Слуга народа", СН) обвинил группу в "игнорировании коммуникации" с комитетом.

"Я еще раз напомню: цель Совещательной группы экспертов - содействовать субъектам назначения (то есть Раде, президенту и съезду судей - Ред.) в отборе, определении моральных качеств кандидатов и их профессионального уровня. Только содействовать. К сожалению, такого эффективного содействия между комитетом и Совещательной группой экспертов не было", - заявил Маслов.

Его коллега по комитету Сергей Власенко ("Батькивщина") считает, что СГЭ в ходе изучения кандидатов превышала полномочия.

"Совещательная группа экспертов решила, что они выбирают кандидатов, а не вы (депутаты - Ред.), сидя в зале, и не "правовой" комитет Верховной Рады. Они вылезли в публичную плоскость с политическими заявлениями, начали обвинять комитет якобы в давлении… Я не имел возможности задать вопросы кандидатам, а как им понравилось эта процедура, когда их спрашивали, сколько раз они нарушали правила дорожного движения, какую-то ерундистику, которая не имеет отношения с возможности осуществлять правосудие в качестве судьи Конституционного суда", - заявил в парламенте Власенко ("Батькивщина"), возложив вину за затянувшийся конкурс на СГЭ.

А, по мнению бывшего представителя президента в Конституционном Суде Федора Вениславского (СН), СГЭ вообще превратилась в "небожителей, которые они решают все, а Верховная Рада не решает ничего".

По этим выступлениям было понятно, что кандидатам ничего не "светит". Наибольшее количество голосов - 224-ре - собрал Захар Тропин. Кандидаты Клименко, Кириченко и Цымбалистый - гораздо меньше.

"Это политическое решение. Я работаю в сфере права и не могу его комментировать. Это полномочия Рады и полностью ее выбор", - заявила кандидат на пост судьи КСУ Юлия Кириченко "Стране" .

За Тропина проголосовали больше всего "слуг" - 178-м.

"Это был их фаворит, но дело даже не в нем: проблема с дефицитом голосов никуда не делась. Сегодня даже достаточно интересный по коммерческой части законопроект провалился, набрав только 222 голоса. Многие "слуги" и их союзники не хотят голосовать. Встреча Зеленского с фракцией ни к чему не привела. Члены фракции знают, что президент о них говорит за глаза, и это им не добавляет настроения", - комментирует народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") "Стране".

Народный депутат от СН, близкий к руководству фракции, утверждает, что причины провала другие.

"Возможно, сыграло то, что кандидаты были слабыми. А, возможно, Рада не согласилась с тем, чтобы СГЭ имела такое влияние на процессы - да, согласно, закону, принятому под давлением. А, возможно, депутаты восприняли как намеренное унижение вето президента со странными объяснениями на законопроект №11387 (устанавливает штрафы для министров за игнорирование Рады - Ред.). Конечно, у кого-то могут бы и другие причины. Но дело не в голосах, которые реально было собрать", - объясняет источник.

В то же время, источник в одной из депутатских групп, обычно помогающих власти в голосовании, говорит, что "мобилизации" в его группе и других не было, так что "голосов было на грани".

"Когда провалился главный кандидат от власти Тропин, стало понятно, что у остальных шансов нет", - говорит другой собеседник.

Источник в Раде, полагает, что провал кандидатов предопределили сразу два фактора.

"Первый - недоверие властей к СГЭ. Второе - противоречия Арахамии и части "слуг" с Банковой, которые не дали провести даже Тропина", - говорит источник.

В нынешней ситуации даже скорое назначение президентом оставшегося судьи по своей квоте, по всей видимости, не сильно повлияет на ситуацию. СГЭ только приступает к изучению документов 16 кандидатов на два судейских кресла по квоте съезда судей. Как уже было сказано выше, Рада объявит новый конкурс. О его сроках собеседники в парламенте не берутся судить.

"КСУ при такой численности судей может, конечно, работать, но будет ограниченно дееспособным. Собрать при составе 13 судей 10 голосов в Большой Палате сложнее, чем при 18 судьях", - комментирует "Стране" участник конкурса Юлия Кириченко.

При таком положении дел вряд ли Конституционный суд будет готов оперативно вынести решения по неким глобальным вопросам, например, связанным с войной и миром, если таковые от него потребуются.

Но с учетом того, что подобная перспектива в будущем, теоретически, не исключена, очевидно, что Офис президента постарается сделать все, чтоб КСУ был ему полностью подконтрольный.

Хотя, вероятно, у власти хватит сил ускорить оставшиеся назначения, но пока такого желания у нее не наблюдается.