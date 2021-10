В четверг, 14 октября, в ливанском Бейруте проходят митинги против судьи, расследовавшего взрыв в порту столицы. Во время протестов неизвестные открыли стрельбу, убито минимум шесть человек, еще десятки получили ранения.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Митингующие вышли на улицы Бейрута с призывом снять судью Тарека Битара, который рассматривает дело о взрыве в порту. Митингующие обвиняют его в предвзятости. Во время митинга раздались выстрелы из гранатометов и автоматов. В результате погибло минимум шесть человек и многие получили ранения.

В то же время премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал граждан к спокойствию, армия же призвала покинуть район города, в котором началась стрельба.

"Граждан Украины среди пострадавших на данный момент нет. Украинское посольство открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинцам", - написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Твиттере.

