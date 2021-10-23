В России правительство подписало постановление, согласно которому мессенджеры должны будут идентифицировать пользователей мессенджеров в российском сегменте интернета.

Документ вступает в силу в марте 2022 года и будет действовать на протяжении следующих шести лет. Похожее постановление было принято в 2018 году.

По правилам, мессенджеры обязаны во время регистрации пользователя запрашивать его реальный номер мобильного телефона. После этого они должны будут направлять запрос мобильному оператору о владельце номера.

После этого оператор связи должен будет в течении 20 минут предоставить информацию об абоненте из базы данных, речь идет о паспортных данных. Если информация будет неверной или неполной, мессенджер обязан отказать пользователю в услугах.

Напомним, летом прошлого года в сеть слили данные миллионов пользователей мессенджера Telegram. Около 30% слитых аккаунтов принадлежали россиянам.

Также сообщалось, что мессенджер WhatsApp запустил режим исчезающих через неделю сообщений.