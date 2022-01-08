Правительство Мексики, где депутат во время Zoom-конференции Конгресса сходил в туалет, предложило Соединенным Штатам Америке рассмотреть вероятность создания в Западном полушарии объединения аналога Евросоюза (ЕС).

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на словам министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

"Мексика предложила США двигаться к созданию объединения, которое будет скорее похоже на ЕС. Организация американских государств (ОАГ) уже очень устарела. Так что было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся", - сказал он журналистам во время визита в Аргентину, где проходила встреча глав МИД государств - членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Напомним, в июле прошлого года на саммите глав МИД СЕЛАК в Мехико президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил построить региональное латиноамериканское объединение стран наподобие ЕС с привязкой к местным реалиям и идентичности.

Кроме того, мы также сообщили о том, что Мексика попросила администрацию Джо Байдена легализовать работающих в его стране мексиканских мигрантов. C таким предложением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.