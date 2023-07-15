В субботу, 15 июля, в Украине идет 507-й день войны с Россией.

Итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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15 июля: последние новости

8.00 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

Сообщается, что ночью Украину снова атаковали "Шахиды", подробности пообещали позже.

На Лиманском направлении россияне наступали западнее Дибровы и восточнее Новосадово.

Под Бахмутом - в районе Берховки. Под Авдеевкой - у Первомайского. Также отражены атаки в Марьинке и под Новомихайловкой.

ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, "закрепляются на достигнутых рубежах".