На границе Украины с Европой — огромные очереди. Люди вынуждены выстаивать по 5-10 часов, причем не только в направлении к ЕС, но и обратно, чего ранее не было.

Об "адской" дороге в Европу украинцы массово пишут в соцсетях. К примеру, блогер Наталия Мичковская, которая недавно ездила на концерт во Франкфурт через Польшу, пишет в Instagram, что переход границы занял в общей сложности больше 15 часов, 8 из которых она с семьей провела в очереди, чтобы заехать обратно на украинскую территорию.

Блогер и экс-ресторатор Татьяна Пренткович жалуется, что дорога в Польшу заняла в каждую сторону больше 8 часов. О больших очередях на границе с Польшей пишет также журналист Кристина Решетник.

Украинцы, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что дорога в Европу становится просто "мучительной". К длительным очередям добавляются бытовые неудобства. Туалеты на многих пунктах платные и, чтобы в них попасть, нужно выстаивать отдельную очередь. Как и за водой, которая на границе продается "по особенным ценам" — до 50 гривен за бутылку 0,5 литра.

Случаются и разного рода эксцессы. Татьяну Пренткович, к примеру, на польской стороне заставили вручную снять тонировку с окон авто, хотя, как заявляет блогер, тонировка была заводской, и никогда ранее претензий к ней у пограничников не было.

На огромные очереди жалуется также бизнес. Фуры вообще стоят в очередях по 12-15 часов и даже больше.

Проблему признают и в Государственной таможенной службе. "На государственной границе со странами - членами ЕС, а особенно на польском участке отмечается существенное накопление очередей автотранспортных средств в обоих направлениях", — отметили в ведомстве.

Разбирались, почему резко выросли очереди на границе.

Огромные очереди, сорванные авиарейсы и "платный коридор"

Киевлянка Татьяна, которая недавно ездила на отдых с детьми в Италию через Польщу, рассказала нам, что "дорога стала настоящим адом".

"Мы купили авиабилеты из Варшавы, а до аэропорта Модлин добирались на своем авто (возле аэропорта есть много недорогих парковок, где можно оставить машину). На границу заложили пять часов. В мае, когда я по такому же маршруту ездила в Париж, переход границы через пропускной пункт Устилуг занял около четырех часов, поэтому решила, что времени хватит, и даже есть запас. Но реальность оказалась другой. Пункт Устилуг сравнительно небольшой. В час пропускают примерно шесть легковых машин. Когда мы туда приехали, оказалось, что в очереди около 60 машин. В итоге переход границы занял у нас больше 10 часов. На улице жара, спрятаться некуда. Авто уже через пару часов превратилось в "духовку", до туалета нужно долго идти, там тоже очередь, как и за водой. Нормально поесть негде. Дети просто измучились. В очереди все на нервах, скандалят. Некоторым женщинам от жары стало плохо, одна даже сознание потеряла, хорошо, нашелся врач с аптечкой. Но самое ужасное, мы опоздали на самолет, пришлось заново покупать билеты на следующий день, уже по другой цене. В итоге перелет обошелся нам под тысячу евро. В обратном направлении тоже была очередь на 6 часов, хотя в прошлый раз, в мае, переход границы занял у нас в общей сложности полтора часа", — говорит Татьяна.

Столичный предприниматель Андрей (ему принадлежит несколько торговых точек на киевских рынках), который недавно открыл магазин в Варшаве и теперь часто ездит в Польшу, говорит, что еще в июне переход границы в сторону Польши занимал у него 4-5 часов, а обратно можно было заехать быстро — максимум за пару часов.

Но сейчас ситуация другая — в очередях приходятся стоять до 8-10 часов в каждую сторону.

"Очередь огромная. Проходит примерно 8 авто в час, в очереди около 100 машин", — пишут люди в профильной группе в Телеграме "Устилуг переход взаимопомощь".

"15 июля, красный коридор — очередь 1,5 километра. Это хороших 12 часов ожидания", — написала участник ТГ-группы "Устилуг- Зосин" Наталия. То есть ждать 12 часов придется, только чтобы пройти украинский участок границы, еще столько же может занять польский.

Такая же ситуация и на других пропускных пунктах. "Очередь в Шегини в Украину около 700 метров", пишет участник группы в Телеграм "Граница: Шегини-Медика" Ольга.

Ирине Савченко повезло. Она заехала в Украину 9 июля за два часа. "Но автобусы стояли 16 часов", — пишет Ирина.

На Грушив очередь с польской стороны около 50 авто, двигается примерно по пять машин в час", — пишут люди в группе "Очереди на границе PL-UA".

"Это если по-честному. Но можно заплатить 50 евро на нашей стороне, и подъехать к браме в объезд основной очереди. Вдоль "колейки" на украинской стороне ходят мужчины, которые предлагают "ускориться". И многие соглашаются, так как это помогает значительно "ускорить" процесс. Правда, когда я ехал в последний раз на прошлой неделе, была очередь уже из тех, кто заплатил, но значительно меньше, чем основная. В итоге нашу границу удалось пройти за полтора часа, еще три потратил на польской стороне, где платить, понятно, уже нельзя. Но все равно сэкономил много времени. Не знаю, как долго будет работать "платный коридор". Люди, видя, как некоторые авто просто всех объезжают и проходят без очереди, сильно злятся, ходят жаловаться пограничникам. Те даже начали спрашивать водителей "платных" машин, не заехали ли они случайно в обход общей очереди. Понятно, что вопрос скорее "для формы", но, боюсь, как бы "лавочка" не прикрылась. Не хочется проводить на границе по 10 часов", — рассказал нам бизнесмен Андрей.

Он говорит, что поток авто на границах резко вырос из-за того, что украинцы массово выезжают на отдых. "Берут билеты на самолет из Люблина или Варшавы, а до Польши, понятно, или на своем авто, или на автобусе/поезде. Но на прямой поезд до Варшавы купить билеты сложно, приходится добираться с пересадками. На автобусы билеты есть, но автобусы тоже стоят в очереди, и иногда даже дольше, чем легковые авто", — говорит Андрей.

"Пошел урожай, забуксовал "Шлях"

На огромные очереди жалуется также бизнес.

"Новый урожай пошел, очереди растут", — говорит владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин. Так как зерновой коридор фактически перестал работать еще до официального выхода из сделки России, экспортеры резко нарастили количество зерновозов.

Электронная очередь не спасает. Можно зарегистрироваться, но все равно придется стоять в общем потоке — пропускные пункты просто не справляются с нагрузкой. Также увеличился поток волонтерских авто. И под шумок через границу пытается прорваться все больше мужчин через систему "Шлях".

По данным Государственной пограничной службы, за прошлый месяц они отказали в пересечении границы более чем 1300 водителям, которые пытались выехать по системе "Шлях", а 20 лицензиатам заблокировали доступ к "Шляху".

Водители же жалуются, что "стали больше проверять", нередко проводят полный досмотр, долго разбираются с документами, что дополнительно увеличивает время прохождения границы.

Ситуацию с очередями усугубляет тот факт, что на некоторых пунктах начались ремонты. К примеру, как сообщила Государственная пограничная служба, 12 июля начались ремонтные работы на пункте пропуска Дорогуск - Ягодин. Они продлятся месяц.

"Это замедлит пропуск грузовых авто на въезд в Украину. На подъездах к Дорогуску собирается очередь. На сегодняшнее утро она насчитывала 500 авто", — отметили в ведомстве.

Рекордный поток людей и машин

В Госпогранслужбе признают, что с начала июля начали расти очереди на границах (которые и до этого были немалые).

Это связано в увеличением потока транспорта — и легкового, и грузового.

"1 и 2 июля украинско-польскую границу пересекли рекордные 61 тысяча человек и больше 10 тысяч единиц транспорта. Всего количество транспортных средств, которые пересекают границу во Львовской очереди в обоих направлениях, увеличилось до 1,5 тысячи в сутки и сейчас составляет 9-10 тысяч по всем пунктам пропуска. Количество граждан увеличилось до 4,5 тысячи и сейчас составляет 49 тысяч человек в среднем в сутки. Самая большая нагрузка приходится на пункты пропуска Краковец и Шегини. Увеличение количества путешествующих отмечается из-за начала летнего сезона. Самые большие очереди приходятся на выходные дни", — констатируют в Государственной пограничной службе.

К примеру, 16 июля на Устилуге в очереди было 70 легковых авто, на пункте Грушив — 60 авто, Шегини — 50 авто.

На границе с Венгрией очереди поменьше. На пункте Тиса — 25 авто, Косино — 20 авто, Лужанка — 25 авто. На границе со Словакией, в пункте пропуска "жгород в это воскресенье было всего 10 авто, то есть можно было проехать примерно за 1,5-2 часа.

17 июля , по состоянию на 12:00, большая очередь была на Рава-Руской (50 авто, что означает до 8-10 часов ожидания), на Грушеви — 45 авто, Краковце — 80 авто.

Также в пограничном ведомстве отмечают, что увеличение очередей фиксируется на пункте пропуске Порубне на границе с Румынией. И тоже — из-за начала туристического сезона.