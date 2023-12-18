Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 18 декабря.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

В течение суток состоялось 92 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный и шесть авиационных ударов, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Украинские военные продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра. Силы ПВО уничтожили одну управляемую ракету Х-59.

На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском и Шахтерском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Купянском направлении ВСУ отбили четыре атаки врага возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ковалевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ. Отбито 10 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 17 атак противника вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили девять атак врага в районах Авдеевки и еще 13 атак у Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Бердичи, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник при поддержке авиации совершил 12 безуспешных атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Запорожском направлении ВСУ отбили 13 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Чернобаевка Херсонской области и гражданские объекты города Херсон.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский заявил, что из-за нехватки помощи Запада ВСУ свернули некоторые операции.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.