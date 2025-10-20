Украинская делегация в ходе визита в Соединенные Штаты потерпела полную неудачу. Сторона не сумела добиться каких-либо положительных результатов.

Об этом пишет обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер.

По его словам, это произошло потому, что Киев проигнорировал советы своих лоббистов из Республиканской партии США отложить визит или скорректировать его повестку.

"Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского главы Дональда Трампа могла принести хоть какие-то результаты, если бы первый скорректировал свою позицию после звонка Трампа Владимиру Путину", - пишет Деттмер.

Он отмечает, что республиканцы советовали не делать акцент на поставки "Томагавков", так как после разговора с Путиным и накануне встречи с ним, Трамп, очевидно, не стал бы давать свое разрешение на поставки этих ракет Украине.

"Однако Киев проигнорировал совет своих республиканских друзей в Вашингтоне, многие из которых скептически относятся к тому, что Трамп согласится предоставить Украине "Томагавки" при любых обстоятельствах, опасаясь эскалации конфликта и еще большего вовлечения США в войну. Это даже не учитывая опасения Пентагона по поводу собственных американских запасов, о которых сам Трамп упомянул в пятницу", - пишет издание.

В результате украинская делегация "не отказавшись от просьбы о предоставлении "Томагавков", упустила возможность сосредоточиться на ряде других важных вопросов - в первую очередь, на ракетах "воздух-воздух" для истребителей F-16 и МиГ и ракетах "земля-воздух" для систем противовоздушной обороны Patriot.

Упор на "Томагавки" также отвлек внимание от других ключевых просьб, таких как получение одобрения Трампа на использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины. Также был достигнут лишь ограниченный прогресс в дискуссиях об импорте СПГ из США.

"Фактически, огромная делегация украинских министров и чиновников, в том числе влиятельный глава администрации Зеленского Андрей Ермак и премьер-министр Юлия Свириденко, отправленная в Вашингтон перед пятничной встречей в Белом доме, потерпела полную неудачу, не сумев заключить несколько важных соглашений с участием как правительства США, так и частного сектора. "Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные вещи, в том числе некоторые соглашения с крупными американскими оборонными компаниями и игроками в сфере энергетики, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме", - сказал инсайдер из Республиканской партии. Но в итоге ничего не было сделано", - пишет Politico.

"К сожалению, за всю неделю не было достигнуто никаких конкретных договоренностей", - согласился другой советник по внешней политике от Республиканской партии.

Он также сказал, что ошибочный акцент на "Томагавках" был лишь частью проблемы - другой частью были сроки визита Зеленского и общее лоббирование Украины в Вашингтоне.

"Мы настоятельно просили их отложить визит", - сказал он.

Было важно, чтобы Свириденко и экономические чиновники были в Вашингтоне из-за ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка, но остальные лоббистские усилия следовало отложить примерно на неделю.

Ранее СМИ писали, что Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия Кремля для завершения войны, предупредив, что Владимир Путин заявил о намерении "уничтожить" Украину, если та не согласится.

Что будет дальше после встречи Трампа с Зеленским, мы анализировали в отдельном материале.